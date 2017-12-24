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    Полицейские поймали более 20 преступников с помощью подарочных наборов

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    • Фото: South Yorkshire Police / facebook.com
    Полицейские поймали более 20 преступников с помощью подарочных наборов

    Полицейские поймали более 20 преступников с помощью подарочных наборов

    Полицейские поймали более 20 преступников с помощью подарочных наборов
  • Фото: South Yorkshire Police / facebook.com

    • Полиция Южного Йоркшира (Великобритания) воспользовалась уловкой из мультсериала «Симпсоны» и задержала 21 разыскиваемого преступника.

    По предполагаемым адресам злоумышленников разослали сертификаты с предложением получить «бесплатный подарок на Рождество» — вино и корзину с деликатесами.
    Для того, чтобы получить подарочный набор, необходимо было выйти на связь и согласовать время доставки. Однако вместо курьеров к преступникам приезжали полицейские.

    Всего удалось задержать 21 человека. Их искали за ограбления, разбои, мошенничество, пьяное вождение, домогательства и другие преступления, передает Independent.

    При этом издание отмечает, что трюк британских правоохранителей удивительно похож на уловку от полицейских из мультсериала «Симсоны». В одной из серий шеф Виггам разослал преступникам уведомления о том, что они выиграли лодку.

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