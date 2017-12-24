В США суд частично отменил указ Трампа на въезд беженцев

Американский суд частично снял запрет президента США Дональда Трампа на въезд в страну беженцев из государств с преимущественно мусульманским населением.
Заседание по иску Американского союза гражданских свобод и Службы еврейских семей проходило в Сиэтле. Истцы требовали признать незаконным октябрьский указ Трампа, запрещающий въезд в Соединенные Штаты беженцам из ряда стран, в которых, по мнению Белого дома, имеются проблемы с безопасностью.
В частности, Американский союз гражданских свобод защищал интересы проживающего в Вашингтоне выходца из Сомали, пытающегося перевезти в США свою семью. Служба еврейских семей выступила на стороне двух иракцев — бывших переводчиков в армии США, а также женщины-трансгендера из Египта.
Суд удовлетворил требования истцов и постановил, что въезд в страну может быть закрыт только тем «беженцам, которые не могут подтвердить достаточное родство или связи с лицами или структурами, уже находящимися в США».
Напомним, Дональд Трамп подписал указ, который ограничил прием беженцев, а также на 90 дней ввел запрет на въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Сирии, Ливии, Сомали и Судана. Трамп назвал целью нового закона защиту американцев от людей «с плохими намерениями». По данным СМИ, США аннулировали более 100 тыcяч виз. В ответ на ограничения со стороны США, Иран и Ирак также прекратили выдачу въездных виз американцам.
В частности, Американский союз гражданских свобод защищал интересы проживающего в Вашингтоне выходца из Сомали, пытающегося перевезти в США свою семью. Служба еврейских семей выступила на стороне двух иракцев — бывших переводчиков в армии США, а также женщины-трансгендера из Египта.
Суд удовлетворил требования истцов и постановил, что въезд в страну может быть закрыт только тем «беженцам, которые не могут подтвердить достаточное родство или связи с лицами или структурами, уже находящимися в США».
Напомним, Дональд Трамп подписал указ, который ограничил прием беженцев, а также на 90 дней ввел запрет на въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Сирии, Ливии, Сомали и Судана. Трамп назвал целью нового закона защиту американцев от людей «с плохими намерениями». По данным СМИ, США аннулировали более 100 тыcяч виз. В ответ на ограничения со стороны США, Иран и Ирак также прекратили выдачу въездных виз американцам.
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