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    В США суд частично отменил указ Трампа на въезд беженцев

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    В США суд частично отменил указ Трампа на въезд беженцев

    В США суд частично отменил указ Трампа на въезд беженцев

    В США суд частично отменил указ Трампа на въезд беженцев
  • Фото: Associated Press © 2017, Elaine Thompson

    • Американский суд частично снял запрет президента США Дональда Трампа на въезд в страну беженцев из государств с преимущественно мусульманским населением.

    Заседание по иску Американского союза гражданских свобод и Службы еврейских семей проходило в Сиэтле. Истцы требовали признать незаконным октябрьский указ Трампа, запрещающий въезд в Соединенные Штаты беженцам из ряда стран, в которых, по мнению Белого дома, имеются проблемы с безопасностью.

    В частности, Американский союз гражданских свобод защищал интересы проживающего в Вашингтоне выходца из Сомали, пытающегося перевезти в США свою семью. Служба еврейских семей выступила на стороне двух иракцев — бывших переводчиков в армии США, а также женщины-трансгендера из Египта.

    Суд удовлетворил требования истцов и постановил, что въезд в страну может быть закрыт только тем «беженцам, которые не могут подтвердить достаточное родство или связи с лицами или структурами, уже находящимися в США».

    смотретьГосдеп США обещает четко выполнять миграционный указ Трампа
    Госдеп США обещает четко выполнять миграционный указ Трампа
    Напомним, Дональд Трамп подписал указ, который ограничил прием беженцев, а также на 90 дней ввел запрет на въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Сирии, Ливии, Сомали и Судана. Трамп назвал целью нового закона защиту американцев от людей «с плохими намерениями». По данным СМИ, США аннулировали более 100 тыcяч виз. В ответ на ограничения со стороны США, Иран и Ирак также прекратили выдачу въездных виз американцам.

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