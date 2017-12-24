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    Лавров призвал ЕС не идти на поводу у агрессивных стран-русофобов

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    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    Лавров призвал ЕС не идти на поводу у агрессивных <nobr>стран-русофобов</nobr>

    Лавров призвал ЕС не идти на поводу у агрессивных стран-русофобов

    Лавров призвал ЕС не идти на поводу у агрессивных <nobr>стран-русофобов</nobr>
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • Глава МИД РФ призвал Евросоюз перестать выстраивать политику по принципу «наименьшего общего знаменателя».

    По словам Сергея Лаврова, в Москве рассчитывают на то, что ЕС перестанет идти на поводу у «агрессивной группы стран-русофобов».

    Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «В Москве надеются, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу „наименьшего общего знаменателя“ — перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач».

    При этом глава российского внешнеполитического ведомства в интервью кипрской газете «Симерини» отметил, что принятые под давлением США санкции нанесли серьезный урон связям России и ЕС, однако сегодня в политических и, особенно, деловых кругах все чаще звучит недовольство такой ситуацией, сообщили в МИД РФ.

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