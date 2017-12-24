Министру финансов США на Рождество подарили коробку с навозом

Неизвестный отправил министру финансов США Стивену Мнучину упакованный как рождественский подарок подозрительный сверток, в котором находился конский навоз.
Получив красиво упакованный, но подозрительный сверток, Стивен Мнучин вызвал полицейских. Те приехали в сопровождении саперов. Когда «подарок» открыли, внутри нашли кучу конского навоза и рождественскую открытку. Дословное содержание текста не раскрывается, однако журналистам CBS стало известно, что в послании присутствовала «негативная отсылка» к закону о налоговой реформе, который на днях подписал президент США Дональд Трамп.
По предварительным данным полиции, открытку министру финансов США мог прислать один из соседей. В связи с расследованием улица в Лос-Анджелесе, на которой находится дом Мнучина, была перекрыта.
Подписанный Трампом закон о налоговой реформе, как ожидается, приведет к увеличению прибыли американских корпораций. Согласно закону, налог на прибыль корпораций снизится с 35% до 21%. Эта реформа станет крупнейшей в США с 1986 года. Ее стоимость оценивается в 1,5 триллиона долларов, передает РИА Новости.
По предварительным данным полиции, открытку министру финансов США мог прислать один из соседей. В связи с расследованием улица в Лос-Анджелесе, на которой находится дом Мнучина, была перекрыта.
Подписанный Трампом закон о налоговой реформе, как ожидается, приведет к увеличению прибыли американских корпораций. Согласно закону, налог на прибыль корпораций снизится с 35% до 21%. Эта реформа станет крупнейшей в США с 1986 года. Ее стоимость оценивается в 1,5 триллиона долларов, передает РИА Новости.
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