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    Католики и протестанты всего мира отмечают сочельник. Рождество, католицизм, религия, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКатолики и протестанты всего мира отмечают сочельник

    Католики и протестанты всего мира отмечают сочельник

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    Католики и протестанты всего мира отмечают сочельник

    Католики и протестанты всего мира отмечают сочельник

    Католики и протестанты всего мира отмечают сочельник

      К встрече Рождества готовятся католики и протестанты. Это один из самых светлых и торжественных дней в году. В храмах пройдут праздничные мессы, миллионы семей соберутся дома за накрытыми столами, чтобы вручить друг другу подарки.

      Дети традиционно ждут Санта-Клауса, который накануне отправился в кругосветное путешествие. Это уже 60-й вояж западного зимнего волшебника по всему миру. Санта, которого в Финляндии называют Йоулупукки, выехал из своей резиденции в деревушке Рованиеми и пожелал всем счастливого Рождества.

      В Германии сочельник встречают в лучших традициях футбольных болельщиков. Тысячи граждан в новогодних костюмах собрались на стадионе в Берлине, зажгли свечи и устроили рождественские песнопения.

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