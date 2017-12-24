Католики и протестанты всего мира отмечают сочельник

К встрече Рождества готовятся католики и протестанты. Это один из самых светлых и торжественных дней в году. В храмах пройдут праздничные мессы, миллионы семей соберутся дома за накрытыми столами, чтобы вручить друг другу подарки.

Дети традиционно ждут Санта-Клауса, который накануне отправился в кругосветное путешествие. Это уже 60-й вояж западного зимнего волшебника по всему миру. Санта, которого в Финляндии называют Йоулупукки, выехал из своей резиденции в деревушке Рованиеми и пожелал всем счастливого Рождества.



В Германии сочельник встречают в лучших традициях футбольных болельщиков. Тысячи граждан в новогодних костюмах собрались на стадионе в Берлине, зажгли свечи и устроили рождественские песнопения.