МИД КНДР: Америка может не мечтать об отказе Пхеньяна от ядерной программы

МИД Северной Кореи назвал угрозу со стороны США причиной того, что стране приходится наращивать свой оборонный ядерный потенциал.
Центральное телеграфное агентство Кореи распространило заявление МИД КНДР, в котором говорится, что Соединённым Штатам пора смирится с тем, что Северная Корея продолжит укреплять свой ядерный потенциал.
Из текста заявления МИД КНДР: «Мы будем и дальше укреплять наш оборонный ядерный потенциал с целью искоренения ядерных угроз со стороны США и установления баланса сил с ними. США не должны забывать, что КНДР быстро превратилась в стратегическое государство, способное создать значительную ядерную угрозу для всей американской территории. Если США хотят жить в безопасности, им необходимо отказаться от своей враждебной политики в отношении КНДР. Также им следует развеять мечты о том, что мы откажемся от своего ядерного оружия».
В заявлении подчеркивается, что Северная Корея развивает свое ядерное вооружение для защиты суверенитета страны и жизни граждан в условиях «шантажа со стороны американских империалистов». В Пхеньяне также заявили, что отвергают новые санкции Совбеза ООН.
Из текста заявления МИД КНДР: «Мы полностью отвергаем состряпанную США санкционную резолюцию как грубое вмешательство, попирающее суверенитет нашей республики, как акт войны, разрушающий мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе в целом».
Напомним, третьи за год санкции Совбеза ООН стали ответом на испытание баллистической ракеты в ноябре. Россия тоже поддержала санкции. Однако, как отметил заместитель постоянного представителя нашей страны при ООН, США изменили формулировки за минуту до голосования.
Москва также в очередной раз напомнила членам Совбеза ООН, что санкции исчерпали себя, и призвала разрешить конфликт дипломатическим путем.
Из текста заявления МИД КНДР: «Мы будем и дальше укреплять наш оборонный ядерный потенциал с целью искоренения ядерных угроз со стороны США и установления баланса сил с ними. США не должны забывать, что КНДР быстро превратилась в стратегическое государство, способное создать значительную ядерную угрозу для всей американской территории. Если США хотят жить в безопасности, им необходимо отказаться от своей враждебной политики в отношении КНДР. Также им следует развеять мечты о том, что мы откажемся от своего ядерного оружия».
В заявлении подчеркивается, что Северная Корея развивает свое ядерное вооружение для защиты суверенитета страны и жизни граждан в условиях «шантажа со стороны американских империалистов». В Пхеньяне также заявили, что отвергают новые санкции Совбеза ООН.
Из текста заявления МИД КНДР: «Мы полностью отвергаем состряпанную США санкционную резолюцию как грубое вмешательство, попирающее суверенитет нашей республики, как акт войны, разрушающий мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе в целом».
Напомним, третьи за год санкции Совбеза ООН стали ответом на испытание баллистической ракеты в ноябре. Россия тоже поддержала санкции. Однако, как отметил заместитель постоянного представителя нашей страны при ООН, США изменили формулировки за минуту до голосования.
Москва также в очередной раз напомнила членам Совбеза ООН, что санкции исчерпали себя, и призвала разрешить конфликт дипломатическим путем.
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