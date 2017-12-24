Четырехлетнему Леону нужны деньги для борьбы с ДЦП

В семье Вербиных из Москвы с надеждой ждут Нового года, ведь именно он должен помочь их сыну Леону сделать пусть и небольшой, но очень важный шаг в борьбе за полноценную жизнь. Мальчик страдает ДЦП, но после каждого осмотра врачи удивляются, насколько быстро и активно ребенок развивается. В восстановлении могли бы помочь уникальные, но дорогостоящие курсы реабилитации, на каждый из них нужно около 300 тысяч рублей.
Счастье — это когда твои близкие здоровы. Папа и мама четырехлетнего Леона делают все для того, чтобы он ничем не отличался от мальчишек своего возраста. А помогает им вот его сестра Амелия.
После свадьбы молодая пара взяла ипотеку. Нонна сама оформляла маленькую, но уютную однокомнатную квартиру. Вскоре супруги узнали о скором прибавлении в семействе. Оказалось, что будут двойняшки. Роды были преждевременными, у мальчика обнаружили целый букет заболеваний, самое тяжелое из которых — ДЦП. Даже внешне Амелия выглядит на год или два старше, чем ее брат, хотя родились они в один день и час.
Нонна Вербина, мама Леона: «Конечно, все родители хотят, чтобы их дети были здоровы. Были отчаяние, дикая боль, депрессия. Но мы понимали, что никто, кроме нас, не сможет сделать больше для своего ребенка».
Нонна бросила работу, оставила пост начальника отдела в одном из зарубежных банков, чтобы 4,5 года ежедневно с утра до вечера проводить реабилитацию. Врачи после каждого осмотра Леона испытывают шок. Ребенок с таким диагнозом не должен говорить, самостоятельно держать в руках ложку и ходить. Однако Леон не только встал на ноги, он еще и кувыркается. Кажется, что врачи ошиблись.
Нонна Вербина: «В год и девять месяцев сын сделал неуверенные свои шаги. И для нас это было счастье. Никогда не забуду этот день. Это было 28 марта 2015 года».
Как передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, четырехлетний мальчик занимается 6 дней в неделю по несколько часов, лишь в воскресенье у него выходной. Помогает сестра, за которой Леон все повторяет. Параллельно ежедневным занятиям с мамой мальчик проходит различные реабилитационные курсы. Львиная доля зарплаты мужа уходит на оплату массажистов, логопедов и верховую езду, на еду и одежду остается лишь малая часть семейного бюджета.
На вопрос о мечте Нонна отвечает: хотела бы, чтобы Леон попал на очень эффективные курсы под названием «Вместе с мамой». Это позволит мальчику еще более уверенно стоять на ногах. С этим согласны и медики.
Константин Мохов, главный врач центра «Вместе с мамой»: «Наша задача — полностью восстановить функцию стопы: опору и перекат, двигательные функции, речевые функции. Будем над этим работать».
Фонд «Адели» просит зрителей НТВ сделать новогодний подарок семье Вербиных — помочь в сборе средств для Леона. Всего необходимо найти 288 тысяч рублей на каждый курс реабилитации.
Родители и врачи уверены, что этот необычный мальчик обязательно будет ходить и благодаря реабилитации сможет вписаться в нашу жизнь, жизнь здоровых людей. Чтобы помочь Леону отправьте СМС на короткий номер 3949 с суммой пожертвования. Например: 300.
После свадьбы молодая пара взяла ипотеку. Нонна сама оформляла маленькую, но уютную однокомнатную квартиру. Вскоре супруги узнали о скором прибавлении в семействе. Оказалось, что будут двойняшки. Роды были преждевременными, у мальчика обнаружили целый букет заболеваний, самое тяжелое из которых — ДЦП. Даже внешне Амелия выглядит на год или два старше, чем ее брат, хотя родились они в один день и час.
Нонна Вербина, мама Леона: «Конечно, все родители хотят, чтобы их дети были здоровы. Были отчаяние, дикая боль, депрессия. Но мы понимали, что никто, кроме нас, не сможет сделать больше для своего ребенка».
Нонна бросила работу, оставила пост начальника отдела в одном из зарубежных банков, чтобы 4,5 года ежедневно с утра до вечера проводить реабилитацию. Врачи после каждого осмотра Леона испытывают шок. Ребенок с таким диагнозом не должен говорить, самостоятельно держать в руках ложку и ходить. Однако Леон не только встал на ноги, он еще и кувыркается. Кажется, что врачи ошиблись.
Нонна Вербина: «В год и девять месяцев сын сделал неуверенные свои шаги. И для нас это было счастье. Никогда не забуду этот день. Это было 28 марта 2015 года».
Как передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, четырехлетний мальчик занимается 6 дней в неделю по несколько часов, лишь в воскресенье у него выходной. Помогает сестра, за которой Леон все повторяет. Параллельно ежедневным занятиям с мамой мальчик проходит различные реабилитационные курсы. Львиная доля зарплаты мужа уходит на оплату массажистов, логопедов и верховую езду, на еду и одежду остается лишь малая часть семейного бюджета.
На вопрос о мечте Нонна отвечает: хотела бы, чтобы Леон попал на очень эффективные курсы под названием «Вместе с мамой». Это позволит мальчику еще более уверенно стоять на ногах. С этим согласны и медики.
Константин Мохов, главный врач центра «Вместе с мамой»: «Наша задача — полностью восстановить функцию стопы: опору и перекат, двигательные функции, речевые функции. Будем над этим работать».
Фонд «Адели» просит зрителей НТВ сделать новогодний подарок семье Вербиных — помочь в сборе средств для Леона. Всего необходимо найти 288 тысяч рублей на каждый курс реабилитации.
Родители и врачи уверены, что этот необычный мальчик обязательно будет ходить и благодаря реабилитации сможет вписаться в нашу жизнь, жизнь здоровых людей. Чтобы помочь Леону отправьте СМС на короткий номер 3949 с суммой пожертвования. Например: 300.
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