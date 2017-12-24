Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  
    На Филиппинах вызванный штормом селевой поток смыл целую деревню. Филиппины, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Филиппинах вызванный штормом селевой поток смыл целую деревню

    На Филиппинах вызванный штормом селевой поток смыл целую деревню

    комментировать
    На Филиппинах вызванный штормом селевой поток смыл целую деревню

    На Филиппинах вызванный штормом селевой поток смыл целую деревню

    На Филиппинах вызванный штормом селевой поток смыл целую деревню

      Мощный тропический шторм «Кай Так», обрушившийся на Филиппины, унес жизни 200 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Основной удар стихии пришелся на остров Минданао. В зоне бедствия находятся почти 300 тысяч жителей.

      Стихия вызвала оползни и наводнения. В одной из провинций селевый поток смыл целую деревню с двумя тысячами жителей. Спасатели достают выживших из-под завалов и буквально вылавливают людей из воды и грязи. В операции также участвуют военные и волонтеры.

      Ситуацию осложняет сильный ветер, его порывы достигают 22 метров в секунду. Метеорологи заявляют, что шторм может усилиться, отступит стихия не раньше понедельника. Гуманитарную помощь на Филиппины отправило МЧС России. Речь идет о грузе весом 80 тонн. Это продукты и стройматериалы.

      «Кай Так» стал уже 26-м штормом на Филиппинах с начала этого года. Название ему присвоили в честь одного из самых опасных аэропортов в мире, который раньше находился в Гонконге, но был закрыт из-за близкого расположения к жилым домам.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru