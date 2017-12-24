Вертикальное озеленение и светящиеся супердеревья: чем Сингапур поражает воображение

У любого иностранца, который впервые едет в Сингапур, сознание порядком взбудоражено рассказами о чудесах, которые там происходят. Сингапур нередко называют городом будущего. С этим можно согласиться, но непросто для себя решить, хочется ли жить в таком будущем.
Когда-то давно остров Сингапур был пиратским гнездом, потом бедной британской колонией, частью Малайзии. Все изменилось в 1965 году, когда страна объявила независимость, а Ли Куан Ю вместе с другими реформаторами начал жесткой рукой строить то, что потом назвали «Из третьего мира — в первый».
Английский в Сингапуре обязательно учат все, чистоту поддерживают неукоснительно под угрозой штрафов (просто даже за употребление еды или напитков в метро, например, придется заплатить 500 местных долларов, что в пересчете на наши деньги составляет 20 тысяч рублей). Главное, что у всех есть понимание, что стране без полезных ископаемых надо искать какие-то свои пути достижения успеха.
Одним из них стало превращение в город-бутик. Грязную речку Сингапурку снабдили прекрасными набережными, вокруг настроили отличных дорог и отелей, наняли лучших архитекторов, сделали суперсовременный парк Gardens by the Bay, где поставили увитые цветами футуристичные светящиеся супердеревья, которые собирают дождевую воду, солнечную энергию, а с моста между ними открывается один из лучших видов на вечерний город, а также сюда свезли тысячи видов растений со всего мира.
В Сингапуре решили, что город будущего не должен быть каменными джунглями, поэтому местные власти и бизнес, которому это предписано, тратят кучу денег и усилий на то, чтобы выращивать деревья, лианы, кусты и цветы везде — между эстакадами, на пешеходных мостах, прямо на крышах и террасах зданий.
Между небоскребами повсюду разбиты мини-парки, поэтому иногда кажется, что находишься в джунглях. Вертикальное озеленение имеет и практические функции — оно задерживает дождевую воду, снижая в период ливней нагрузку на канализацию, и охлаждает здания в жару. Подробнее о городе будущего — в программе «Чудо техники».
Английский в Сингапуре обязательно учат все, чистоту поддерживают неукоснительно под угрозой штрафов (просто даже за употребление еды или напитков в метро, например, придется заплатить 500 местных долларов, что в пересчете на наши деньги составляет 20 тысяч рублей). Главное, что у всех есть понимание, что стране без полезных ископаемых надо искать какие-то свои пути достижения успеха.
Одним из них стало превращение в город-бутик. Грязную речку Сингапурку снабдили прекрасными набережными, вокруг настроили отличных дорог и отелей, наняли лучших архитекторов, сделали суперсовременный парк Gardens by the Bay, где поставили увитые цветами футуристичные светящиеся супердеревья, которые собирают дождевую воду, солнечную энергию, а с моста между ними открывается один из лучших видов на вечерний город, а также сюда свезли тысячи видов растений со всего мира.
В Сингапуре решили, что город будущего не должен быть каменными джунглями, поэтому местные власти и бизнес, которому это предписано, тратят кучу денег и усилий на то, чтобы выращивать деревья, лианы, кусты и цветы везде — между эстакадами, на пешеходных мостах, прямо на крышах и террасах зданий.
Между небоскребами повсюду разбиты мини-парки, поэтому иногда кажется, что находишься в джунглях. Вертикальное озеленение имеет и практические функции — оно задерживает дождевую воду, снижая в период ливней нагрузку на канализацию, и охлаждает здания в жару. Подробнее о городе будущего — в программе «Чудо техники».
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