Канадские полицейские застрелили мужчину в участке

Полиция Канады расследует смерть мужчины в полицейском участке. По предварительной информации, он сам напал на полицейских.
Как передает канадский телеканал СВС, инцидент произошел в провинции Онтарио в городке Моррисбург. Стражи порядка сообщили, что неизвестный мужчина вошел в участок и «вступил в конфронтацию с офицерами полиции». Мужчина был застрелен.
Также сообщается, что полицейский, который открыл огонь, был травмирован нападавшим.
Расследованием происшествия занимается специальный отдел полиции Онтарио, расследующий случаи применения оружия правоохранителями.
Также сообщается, что полицейский, который открыл огонь, был травмирован нападавшим.
Расследованием происшествия занимается специальный отдел полиции Онтарио, расследующий случаи применения оружия правоохранителями.
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