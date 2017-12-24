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    Канадские полицейские застрелили мужчину в участке

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    Канадские полицейские застрелили мужчину в участке

    Канадские полицейские застрелили мужчину в участке

    Полиция Канады расследует смерть мужчины в полицейском участке. По предварительной информации, он сам напал на полицейских.

    Как передает канадский телеканал СВС, инцидент произошел в провинции Онтарио в городке Моррисбург. Стражи порядка сообщили, что неизвестный мужчина вошел в участок и «вступил в конфронтацию с офицерами полиции». Мужчина был застрелен.

    Также сообщается, что полицейский, который открыл огонь, был травмирован нападавшим.

    Расследованием происшествия занимается специальный отдел полиции Онтарио, расследующий случаи применения оружия правоохранителями.

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