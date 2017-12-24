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    В аэропорту Внуково стюардесса выпала из самолета

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    В аэропорту Внуково стюардесса выпала из самолета

    В аэропорту Внуково стюардесса выпала из самолета

    Стюардессу компании Utair доставили в больницу после несчастного случая в аэропорту Внуково.

    Сообщение пресс-службы авиакомпании Utair: «Во время предполетной подготовки самолета, который готовился к вылету в Ханты-Мансийск, при закрытии задней двери бортпроводница поскользнулась и упала на перрон. Ее оперативно госпитализировали».

    В авиакомпании сообщили, что ведется разбирательство о причинах произошедшего несчастного случая. Пострадавшей сотруднице будет оказана вся необходимая помощь, пишет ТАСС.

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