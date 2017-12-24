В Госдуме назвали условия возвращения российских военных наблюдателей в Донбасс

Леонид Слуцкий прокомментировал слова Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона о том, что заявили, что российские военные должны возобновить работу в составе Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление канцлера Германии и президента Франции о необходимости возвращения российских военных в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
По словам Слуцкого, для возвращения российских военных в СЦКК необходимо, прежде всего, прекращение провокаций со стороны Киева. Кроме того, по словам парламентария, странам Запада нужно «не ограничиваться лишь пустыми призывами, а добиваться реального выполнения украинскими властями своих обязательств по минским соглашениям», цитирует РИА Новости.
Во вторник, 19 декабря, российские офицеры-наблюдатели покинули Донбасс из-за того, что Киев мешал российским наблюдателям работать и устраивал провокации, в том числе, ограничивая доступ наблюдателей к линии соприкосновения.
На днях Владимир Путин обсудил ситуацию с Ангелой Меркель. По словам президента РФ, в Москве готовы рассмотреть возможность возобновления полноценной работы СЦКК при условии прекращения провокаций со стороны Киева. Также вернуть российских офицеров-наблюдателей попросила Польша.
По словам Слуцкого, для возвращения российских военных в СЦКК необходимо, прежде всего, прекращение провокаций со стороны Киева. Кроме того, по словам парламентария, странам Запада нужно «не ограничиваться лишь пустыми призывами, а добиваться реального выполнения украинскими властями своих обязательств по минским соглашениям», цитирует РИА Новости.
Во вторник, 19 декабря, российские офицеры-наблюдатели покинули Донбасс из-за того, что Киев мешал российским наблюдателям работать и устраивал провокации, в том числе, ограничивая доступ наблюдателей к линии соприкосновения.
На днях Владимир Путин обсудил ситуацию с Ангелой Меркель. По словам президента РФ, в Москве готовы рассмотреть возможность возобновления полноценной работы СЦКК при условии прекращения провокаций со стороны Киева. Также вернуть российских офицеров-наблюдателей попросила Польша.
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