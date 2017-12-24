Лондонский зоопарк примет посетителей после пожара

В Лондоне зоопарк откроется для посетителей после крупного пожара, который произошел накануне.
Сообщение о том, что зоопарк в Лондоне откроется в 10:00 в воскресенье размещено на официальном сайте организации.
В заявлении говорится, что последствия пожара на территории зоопарка уже устранены, все животные находятся под тщательным наблюдением ветеринаров. Врачи убеждены, что
Напомним, пожар в зоопарке в Лондоне вспыхнул в субботу рано утром. Горели кафе, магазин, верблюжий вольер и зона для кормления животных. Пострадали 9 сотрудников зоопарка, несколько животных погибли. В их числе трубкозуб по кличке Миша и несколько сурикатов.
В заявлении говорится, что последствия пожара на территории зоопарка уже устранены, все животные находятся под тщательным наблюдением ветеринаров. Врачи убеждены, что
Напомним, пожар в зоопарке в Лондоне вспыхнул в субботу рано утром. Горели кафе, магазин, верблюжий вольер и зона для кормления животных. Пострадали 9 сотрудников зоопарка, несколько животных погибли. В их числе трубкозуб по кличке Миша и несколько сурикатов.
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