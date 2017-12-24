Хождение по мукам <sup><small>0+</small></sup>
Недоступно в Вашей стране
Хождение по мукам 0+ 0+
    •  

    Лондонский зоопарк примет посетителей после пожара

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2017, Mary Turner
    Лондонский зоопарк примет посетителей после пожара

    Лондонский зоопарк примет посетителей после пожара

    Лондонский зоопарк примет посетителей после пожара
  • Фото: Reuters © 2017, Mary Turner

    • В Лондоне зоопарк откроется для посетителей после крупного пожара, который произошел накануне.

    Сообщение о том, что зоопарк в Лондоне откроется в 10:00 в воскресенье размещено на официальном сайте организации.

    В заявлении говорится, что последствия пожара на территории зоопарка уже устранены, все животные находятся под тщательным наблюдением ветеринаров. Врачи убеждены, что

    Напомним, пожар в зоопарке в Лондоне вспыхнул в субботу рано утром. Горели кафе, магазин, верблюжий вольер и зона для кормления животных. Пострадали 9 сотрудников зоопарка, несколько животных погибли. В их числе трубкозуб по кличке Миша и несколько сурикатов.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru