Организаторы конкурса «Мисс Америка» из-за скандала ушли в отставку

После скандальных разоблачений в прессе руководство конкурса красоты «Мисс Америка» объявило об уходе в отставку.
Объявление появилось на официальной странице конкурса красоты «Мисс Америка» в Twitter.
В сообщении говорится, что совет управляющих конкурса красоты «Мисс Америка» принял отставку исполнительного председателя Сэма Хаскелла, а также председателя Лин Уайднер. Кроме того, ушел в отставку президент организации Джош Рэндл.
В заявлении не сообщается о причинах ухода. Однако днем ранее была размещена информация о том, что Хаскелл и Уайднер временно отстранены от должностей, и что совет «проведет тщательное расследование в связи с обвинениями в обмене непристойными сообщениями».
В четверг газета The Huffington Post разместила статью, в которой говорилось о том, что Сэм Хаскелл в электронной переписке с другими членами совета управляющих конкурса использовал ненормативную лексику и допускал крайне оскорбительные высказывания в адрес участниц и победительниц конкурса «Мисс Америка».
После выхода этой статьи десятки участниц и победительниц «Мисс Америка» разных лет потребовали сменить руководство конкурса.
В сообщении говорится, что совет управляющих конкурса красоты «Мисс Америка» принял отставку исполнительного председателя Сэма Хаскелла, а также председателя Лин Уайднер. Кроме того, ушел в отставку президент организации Джош Рэндл.
Update from the Board of Directors… pic.twitter.com/W8am9ii2fM— Miss America Org (@MissAmericaOrg) 23 декабря 2017 г.
В заявлении не сообщается о причинах ухода. Однако днем ранее была размещена информация о том, что Хаскелл и Уайднер временно отстранены от должностей, и что совет «проведет тщательное расследование в связи с обвинениями в обмене непристойными сообщениями».
В четверг газета The Huffington Post разместила статью, в которой говорилось о том, что Сэм Хаскелл в электронной переписке с другими членами совета управляющих конкурса использовал ненормативную лексику и допускал крайне оскорбительные высказывания в адрес участниц и победительниц конкурса «Мисс Америка».
После выхода этой статьи десятки участниц и победительниц «Мисс Америка» разных лет потребовали сменить руководство конкурса.
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