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    Организаторы конкурса «Мисс Америка» из-за скандала ушли в отставку

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    • Фото: @samhaskell , @LynnWeidner / twitter.com
    Организаторы конкурса «Мисс Америка» <nobr>из-за</nobr> скандала ушли в отставку

    Организаторы конкурса «Мисс Америка» из-за скандала ушли в отставку

    Организаторы конкурса «Мисс Америка» <nobr>из-за</nobr> скандала ушли в отставку
  • Фото: @samhaskell , @LynnWeidner / twitter.com

    • После скандальных разоблачений в прессе руководство конкурса красоты «Мисс Америка» объявило об уходе в отставку.

    Объявление появилось на официальной странице конкурса красоты «Мисс Америка» в Twitter.

    В сообщении говорится, что совет управляющих конкурса красоты «Мисс Америка» принял отставку исполнительного председателя Сэма Хаскелла, а также председателя Лин Уайднер. Кроме того, ушел в отставку президент организации Джош Рэндл.




    В заявлении не сообщается о причинах ухода. Однако днем ранее была размещена информация о том, что Хаскелл и Уайднер временно отстранены от должностей, и что совет «проведет тщательное расследование в связи с обвинениями в обмене непристойными сообщениями».

    В четверг газета The Huffington Post разместила статью, в которой говорилось о том, что Сэм Хаскелл в электронной переписке с другими членами совета управляющих конкурса использовал ненормативную лексику и допускал крайне оскорбительные высказывания в адрес участниц и победительниц конкурса «Мисс Америка».

    После выхода этой статьи десятки участниц и победительниц «Мисс Америка» разных лет потребовали сменить руководство конкурса.

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