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    Российские парламентарии во главе со спикером Госдумы прибыли с визитом в Пакистан

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    • Фото: Никольский Алексей / ТАСС
    Российские парламентарии во главе со спикером Госдумы прибыли с визитом в Пакистан

    Российские парламентарии во главе со спикером Госдумы прибыли с визитом в Пакистан

    Российские парламентарии во главе со спикером Госдумы прибыли с визитом в Пакистан
  • Фото: Никольский Алексей / ТАСС

    • Делегация Госдумы РФ прибыла в Пакистан для участия в межпарламентской конференции.

    Российскую делегацию в Пакистане возглавляет председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. В состав российской делегации вошли представители всех думских фракций, руководители ряда профильных комитетов.

    Как передает ТАСС, в аэропорту в Исламабаде российских парламентариев встретили чрезвычайный и полномочный посол России в Пакистане Алексей Дедов, а также руководитель российско-пакистанской группы дружбы Национальной ассамблеи Пакистана Марви Мемон.

    В воскресенье в Исламабаде начнет работу Международная конференции по проблемам борьбы с терроризмом и региональному сотрудничеству.

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