Российские парламентарии во главе со спикером Госдумы прибыли с визитом в Пакистан

Делегация Госдумы РФ прибыла в Пакистан для участия в межпарламентской конференции.
Российскую делегацию в Пакистане возглавляет председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. В состав российской делегации вошли представители всех думских фракций, руководители ряда профильных комитетов.
Как передает ТАСС, в аэропорту в Исламабаде российских парламентариев встретили чрезвычайный и полномочный посол России в Пакистане Алексей Дедов, а также руководитель российско-пакистанской группы дружбы Национальной ассамблеи Пакистана Марви Мемон.
В воскресенье в Исламабаде начнет работу Международная конференции по проблемам борьбы с терроризмом и региональному сотрудничеству.
Как передает ТАСС, в аэропорту в Исламабаде российских парламентариев встретили чрезвычайный и полномочный посол России в Пакистане Алексей Дедов, а также руководитель российско-пакистанской группы дружбы Национальной ассамблеи Пакистана Марви Мемон.
В воскресенье в Исламабаде начнет работу Международная конференции по проблемам борьбы с терроризмом и региональному сотрудничеству.
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