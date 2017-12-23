Венесуэла высылает из страны посла Бразилии и поверенного в делах Канады

Власти Венесуэлы объявили персонами нон грата посла Бразилии в Каракасе Руя Перейру и временного поверенного в делах Канады Крэйба Ковалика.
Делси Родригес, председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы: «Мы решили объявить персоной нон грата посла Бразилии Руя Перейру до тех пор, пока не будет восстановлен конституционный порядок, который на самом деле был нарушен в этой братской стране. Аналогичные меры были приняты и в отношении временного поверенного в делах Канады Крэйба Ковалика из-за его постоянного и грубого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы».
Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo, бразильский дипломат уже находится на родине, так как он намеревался встретить рождественские праздники дома. Власти Бразилии пока не делали никаких официальных заявлений. О реакции властей Канады также пока не сообщалось.
Несколько дней назад бразильские адвокаты, которые выступили инициаторами процесса импичмента экс-президента Бразилии Дилмы Руссефф, подали иск против венесуэльского лидера Николаса Мадуро в Международный уголовный суд в Гааге, обвинив Мадуро в преступлениях против человечности и геноциде. Действующий президент Бразилии Темер также не раз выступал с критикой в адрес Каракаса. Так в четверг на саммите Южноамериканского общего рынка Темер заявил, что Венесуэла сможет вновь стать участником этой организации «только при условии возвращения к демократии».
Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo, бразильский дипломат уже находится на родине, так как он намеревался встретить рождественские праздники дома. Власти Бразилии пока не делали никаких официальных заявлений. О реакции властей Канады также пока не сообщалось.
Несколько дней назад бразильские адвокаты, которые выступили инициаторами процесса импичмента экс-президента Бразилии Дилмы Руссефф, подали иск против венесуэльского лидера Николаса Мадуро в Международный уголовный суд в Гааге, обвинив Мадуро в преступлениях против человечности и геноциде. Действующий президент Бразилии Темер также не раз выступал с критикой в адрес Каракаса. Так в четверг на саммите Южноамериканского общего рынка Темер заявил, что Венесуэла сможет вновь стать участником этой организации «только при условии возвращения к демократии».
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