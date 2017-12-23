Датские зоопарки попросили приносить «ненужных домашних питомцев» на корм львам

В двух датских зоопарках заявили, что принимают от местных жителей домашних животных, которые потом пойдут на корм хищникам.
Объявления о том, что зоопарки «с радостью примут ненужных домашних питомцев» появились в Копенгагенском и Гивскудском зоопарках, сообщил датский телеканал TV2.
Одна из сотрудниц зоопарка уточнила, что от посетителей ждут не домашних кошек и собак (подчеркивается, что скармливать их хищникам было бы неэтично), а «ненужных маленьких животных, например морских свинок и кроликов». Именно они могли бы стать естественной добычей для львов, тигров и волков, объясняют зоологи.
Анна-Софи Эллер, сотрудница зоопарка: «Хорошо, когда у животных разнообразное питание, а не всегда лошадь или корова. Плюс мех весело жевать, а внутренние органы для них очень полезны».
В Гивскудском зоопарке отметили, что наградой за такое «пожертвование» в некоторых случаях может стать наблюдение за кормлением. За тем, как волк разрывает на части домашнего любимца, могут наблюдать даже дети. Перед этим шоу родителей просят рассказать ребенку легенду о «кроличьем рае». «Когда люди приносят сюда своих кроликов, это для того, чтобы их убили. Мы не пытаемся скрыть это от детей», — заявил директор зоопарка Ричард Остербалле.
Ранее Копенгагенский зоопарк «прославился» историей с умерщвлением на глазах у детей жирафа Мариуса, тушу которого впоследствии разделали и скормили львам. А в зоопарке датского города Оденсе на глазах у посетителей однажды устроили шоу, во время которого показали вскрытие туши льва.
Одна из сотрудниц зоопарка уточнила, что от посетителей ждут не домашних кошек и собак (подчеркивается, что скармливать их хищникам было бы неэтично), а «ненужных маленьких животных, например морских свинок и кроликов». Именно они могли бы стать естественной добычей для львов, тигров и волков, объясняют зоологи.
Анна-Софи Эллер, сотрудница зоопарка: «Хорошо, когда у животных разнообразное питание, а не всегда лошадь или корова. Плюс мех весело жевать, а внутренние органы для них очень полезны».
В Гивскудском зоопарке отметили, что наградой за такое «пожертвование» в некоторых случаях может стать наблюдение за кормлением. За тем, как волк разрывает на части домашнего любимца, могут наблюдать даже дети. Перед этим шоу родителей просят рассказать ребенку легенду о «кроличьем рае». «Когда люди приносят сюда своих кроликов, это для того, чтобы их убили. Мы не пытаемся скрыть это от детей», — заявил директор зоопарка Ричард Остербалле.
Ранее Копенгагенский зоопарк «прославился» историей с умерщвлением на глазах у детей жирафа Мариуса, тушу которого впоследствии разделали и скормили львам. А в зоопарке датского города Оденсе на глазах у посетителей однажды устроили шоу, во время которого показали вскрытие туши льва.
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