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    Датские зоопарки попросили приносить «ненужных домашних питомцев» на корм львам

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    • Фото: @malodk02 / twitter.com
    Датские зоопарки попросили приносить «ненужных домашних питомцев» на корм львам

    Датские зоопарки попросили приносить «ненужных домашних питомцев» на корм львам

    Датские зоопарки попросили приносить «ненужных домашних питомцев» на корм львам
  • Фото: @malodk02 / twitter.com

    • В двух датских зоопарках заявили, что принимают от местных жителей домашних животных, которые потом пойдут на корм хищникам.

    Объявления о том, что зоопарки «с радостью примут ненужных домашних питомцев» появились в Копенгагенском и Гивскудском зоопарках, сообщил датский телеканал TV2.

    Одна из сотрудниц зоопарка уточнила, что от посетителей ждут не домашних кошек и собак (подчеркивается, что скармливать их хищникам было бы неэтично), а «ненужных маленьких животных, например морских свинок и кроликов». Именно они могли бы стать естественной добычей для львов, тигров и волков, объясняют зоологи.

    Анна-Софи Эллер, сотрудница зоопарка: «Хорошо, когда у животных разнообразное питание, а не всегда лошадь или корова. Плюс мех весело жевать, а внутренние органы для них очень полезны».

    В Гивскудском зоопарке отметили, что наградой за такое «пожертвование» в некоторых случаях может стать наблюдение за кормлением. За тем, как волк разрывает на части домашнего любимца, могут наблюдать даже дети. Перед этим шоу родителей просят рассказать ребенку легенду о «кроличьем рае». «Когда люди приносят сюда своих кроликов, это для того, чтобы их убили. Мы не пытаемся скрыть это от детей», — заявил директор зоопарка Ричард Остербалле.

    смотретьВ датском зоопарке на глазах у детей снова расчленили льва
    В датском зоопарке на глазах у детей снова расчленили льва
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