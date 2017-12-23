Взорвавшийся в омской новостройке газовый баллон был установлен незаконно

Газовый баллон в омской новостройке, где сегодня прогремел взрыв, был установлен незаконно, сообщили в региональной прокуратуре.
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Газовый баллон в квартире, где ранее в субботу прогремел взрыв, был установлен незаконно. Об этом сообщает прокуратура Омской области, которая сегодня взяла под контроль ход проверки.
Как передает «Интерфакс», дом, где произошел взрыв, был сдан в эксплуатацию несколько месяцев назад и не был газифицирован.
В прокуратуре добавили, что начали проверку «законности действий уполномоченных лиц в части организации подачи газа в жилой дом».
Напомним, взрыв газа произошел на последнем, 10-м этаже новостройки, взрывная волна выбила две панели и повредила межкомнатную перегородку в квартире. Жительница квартиры, в которой прогремел взрыв, госпитализирована с ожогами и переломом, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Спасатели эвакуировали 75 жильцов, их временно разместили в гостинице. Завтра в Омск должны привезти комплекс «Струна» для проверки устойчивости здания, и спасатели начнут обследование. По некоторым данным, существует угроза обрушения десятого этажа.
Как передает «Интерфакс», дом, где произошел взрыв, был сдан в эксплуатацию несколько месяцев назад и не был газифицирован.
В прокуратуре добавили, что начали проверку «законности действий уполномоченных лиц в части организации подачи газа в жилой дом».
Напомним, взрыв газа произошел на последнем, 10-м этаже новостройки, взрывная волна выбила две панели и повредила межкомнатную перегородку в квартире. Жительница квартиры, в которой прогремел взрыв, госпитализирована с ожогами и переломом, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Спасатели эвакуировали 75 жильцов, их временно разместили в гостинице. Завтра в Омск должны привезти комплекс «Струна» для проверки устойчивости здания, и спасатели начнут обследование. По некоторым данным, существует угроза обрушения десятого этажа.
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