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    Взорвавшийся в омской новостройке газовый баллон был установлен незаконно. Омск, взрывы газа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВзорвавшийся в омской новостройке газовый баллон был установлен незаконно

    Взорвавшийся в омской новостройке газовый баллон был установлен незаконно

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    • Фото: Говорящий Омск / vk.com
    Взорвавшийся в омской новостройке газовый баллон был установлен незаконно

    Взорвавшийся в омской новостройке газовый баллон был установлен незаконно

    Взорвавшийся в омской новостройке газовый баллон был установлен незаконно
    • Фото: Говорящий Омск / vk.com

      • Газовый баллон в омской новостройке, где сегодня прогремел взрыв, был установлен незаконно, сообщили в региональной прокуратуре.

      Газовый баллон в квартире, где ранее в субботу прогремел взрыв, был установлен незаконно. Об этом сообщает прокуратура Омской области, которая сегодня взяла под контроль ход проверки.

      Как передает «Интерфакс», дом, где произошел взрыв, был сдан в эксплуатацию несколько месяцев назад и не был газифицирован.

      В прокуратуре добавили, что начали проверку «законности действий уполномоченных лиц в части организации подачи газа в жилой дом».

      Напомним, взрыв газа произошел на последнем, 10-м этаже новостройки, взрывная волна выбила две панели и повредила межкомнатную перегородку в квартире. Жительница квартиры, в которой прогремел взрыв, госпитализирована с ожогами и переломом, ее состояние оценивается как средней тяжести.

      Спасатели эвакуировали 75 жильцов, их временно разместили в гостинице. Завтра в Омск должны привезти комплекс «Струна» для проверки устойчивости здания, и спасатели начнут обследование. По некоторым данным, существует угроза обрушения десятого этажа.

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