Фигуристка Алина Загитова в 15 лет стала чемпионкой России

Юная фигуристка Алина Загитова стала победительницей в соревнованиях одиночниц на чемпионате России, который проходит в Петербурге.
|
1958
15-летняя спортсменка, которая лидировала после короткой программы, получила за прокат произвольной программы 155,44 балла. Таким образом, Загитова в сумме набрала 233,59 балла и заняла первое место.
Серебро досталось Марии Сотсковой (221,76 балла). Замкнула же тройку Алёна Косторная (216,57 балла).
Таким образом, Загитова и Сотскова получили право принять участие в чемпионате Европы. Еще одна спортсменка, которая войдет в состав сборной, будет выбрана исполком Федерации фигурного катания России (ФФКР).
Отметим, что 15-летняя Алина Загитова в этом году провела первый сезон на взрослом уровне. Он оказался для спортсменки очень удачным — она выиграла все старты, в которых принимала участие, в том числе финал Гран-при в японской Нагое. Ранее Загитова заявила, что хотела бы попасть на Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане.
Серебро досталось Марии Сотсковой (221,76 балла). Замкнула же тройку Алёна Косторная (216,57 балла).
Таким образом, Загитова и Сотскова получили право принять участие в чемпионате Европы. Еще одна спортсменка, которая войдет в состав сборной, будет выбрана исполком Федерации фигурного катания России (ФФКР).
Отметим, что 15-летняя Алина Загитова в этом году провела первый сезон на взрослом уровне. Он оказался для спортсменки очень удачным — она выиграла все старты, в которых принимала участие, в том числе финал Гран-при в японской Нагое. Ранее Загитова заявила, что хотела бы попасть на Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане.
Комментарии