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    Фигуристка Алина Загитова в 15 лет стала чемпионкой России

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    • Фото: РИА Новости, Александр Вильф
    Фигуристка Алина Загитова в 15 лет стала чемпионкой России

    Фигуристка Алина Загитова в 15 лет стала чемпионкой России

    Фигуристка Алина Загитова в 15 лет стала чемпионкой России
  • Фото: РИА Новости, Александр Вильф

    • Юная фигуристка Алина Загитова стала победительницей в соревнованиях одиночниц на чемпионате России, который проходит в Петербурге.

    15-летняя спортсменка, которая лидировала после короткой программы, получила за прокат произвольной программы 155,44 балла. Таким образом, Загитова в сумме набрала 233,59 балла и заняла первое место.

    Серебро досталось Марии Сотсковой (221,76 балла). Замкнула же тройку Алёна Косторная (216,57 балла).

    Таким образом, Загитова и Сотскова получили право принять участие в чемпионате Европы. Еще одна спортсменка, которая войдет в состав сборной, будет выбрана исполком Федерации фигурного катания России (ФФКР).

    Отметим, что 15-летняя Алина Загитова в этом году провела первый сезон на взрослом уровне. Он оказался для спортсменки очень удачным — она выиграла все старты, в которых принимала участие, в том числе финал Гран-при в японской Нагое. Ранее Загитова заявила, что хотела бы попасть на Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане.

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