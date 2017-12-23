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    Дед Мороз зажег огни на главной елке Петербурга

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    • Фото: Ковалев Петр / ТАСС
    Дед Мороз зажег огни на главной елке Петербурга

    Дед Мороз зажег огни на главной елке Петербурга

    Дед Мороз зажег огни на главной елке Петербурга
  • Фото: Ковалев Петр / ТАСС

    • Дед Мороз из Великого Устюга поздравил петербуржцев с наступающими праздниками и дал старт празднованию Нового года.

    На Дворцовой площади всероссийский Дед Мороз зажег иллюминацию главной новогодней елки Северной столицы.

    Дед Мороз: «Друзья, я счастлив вновь оказаться у вас в гостях. По сказочному убранству я могу сравнить Петербург с Великим Устюгом».

    Кроме того, сегодня гость из Великого Устюга дал старт массовому забегу горожан в костюмах Дедов Морозов. В нем приняли участие сотни человек. Для участников забега было предусмотрено две основных дистанции — на 2,5 и 5 км, передает ТАСС.

    Также Дед Мороз посетил две детские больницы, детский хоспис и центр для детей-сирот. Побывал он и на Рождественских книжных аллеях на Малой Конюшенной улице.

    Отметим, что в Петербург Дед Мороз, который продолжает новогоднее путешествие по России, прибыл из Калининграда. Всего главный новогодний персонаж посетит около 60 городов, в том числе за пределами страны.

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