Дед Мороз зажег огни на главной елке Петербурга

Дед Мороз из Великого Устюга поздравил петербуржцев с наступающими праздниками и дал старт празднованию Нового года.
На Дворцовой площади всероссийский Дед Мороз зажег иллюминацию главной новогодней елки Северной столицы.
Дед Мороз: «Друзья, я счастлив вновь оказаться у вас в гостях. По сказочному убранству я могу сравнить Петербург с Великим Устюгом».
Кроме того, сегодня гость из Великого Устюга дал старт массовому забегу горожан в костюмах Дедов Морозов. В нем приняли участие сотни человек. Для участников забега было предусмотрено две основных дистанции — на 2,5 и 5 км, передает ТАСС.
Также Дед Мороз посетил две детские больницы, детский хоспис и центр для детей-сирот. Побывал он и на Рождественских книжных аллеях на Малой Конюшенной улице.
Отметим, что в Петербург Дед Мороз, который продолжает новогоднее путешествие по России, прибыл из Калининграда. Всего главный новогодний персонаж посетит около 60 городов, в том числе за пределами страны.
Дед Мороз: «Друзья, я счастлив вновь оказаться у вас в гостях. По сказочному убранству я могу сравнить Петербург с Великим Устюгом».
Кроме того, сегодня гость из Великого Устюга дал старт массовому забегу горожан в костюмах Дедов Морозов. В нем приняли участие сотни человек. Для участников забега было предусмотрено две основных дистанции — на 2,5 и 5 км, передает ТАСС.
Также Дед Мороз посетил две детские больницы, детский хоспис и центр для детей-сирот. Побывал он и на Рождественских книжных аллеях на Малой Конюшенной улице.
Отметим, что в Петербург Дед Мороз, который продолжает новогоднее путешествие по России, прибыл из Калининграда. Всего главный новогодний персонаж посетит около 60 городов, в том числе за пределами страны.
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