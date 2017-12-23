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    Число жертв наводнений и оползней на Филиппинах возросло до 200

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    Число жертв наводнений и оползней на Филиппинах возросло до 200

    Число жертв наводнений и оползней на Филиппинах возросло до 200

    Число жертв наводнений и оползней на Филиппинах возросло до 200
  • Фото: Reuters © 2017

    • Не менее 200 человек погибли на Филиппинах в результате оползней и наводнений, вызванных тропическим штормом «Кай Так».

    Новые данные о погибших от тропического шторма сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицейский источник. Большинство погибших проживали в провинциях Южный Ланао и Северная Замбоанга, расположенных на самом крупном острове страны Минданао. Также серьезно пострадала провинция Билиран.

    Ранее сообщалось о 133 погибших и 150 пропавших без вести.

    «Кай Так» стал 26-м по счету тихоокеанским циклоном в Азии с начала этого года. Свое название он получил в честь старого аэропорта Гонконга, который располагался на насыпной полосе в проливе Виктория близ холмов и жилых кварталов и считался одним из самых опасных в мире.

    На территории Филиппин открыто свыше 600 центров эвакуации. Сегодня МЧС России направило из порта Владивостока третью партию гуманитарной помощи для пострадавших, сообщает ТАСС.

    Местные синоптики прогнозируют, что в субботу эпицентр шторма начнет перемещаться на запад, к океану, и в понедельник покинет острова.

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