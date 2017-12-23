Маккейн назвал поставку оружия Украине «шагом в верном направлении»

Американский сенатор Джон Маккейн поддержал решение Вашингтона о поставке Киеву противотанковых ракет Javelin.
Американский сенатор Джон Маккейн назвал «существенным шагом в верном направлении» решение Вашингтона о поставке Украине летального оружия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте политика.
Джон Маккейн, сенатор США: «Решение президента Трампа поставить противотанковые комплексы Javelin Украине — это еще один существенный шаг в верном направлении. Это решение дает понять, что США будут защищать своих союзников и партнеров, чтобы сохранить их суверенитет и территориальную целостность».
По мнению Маккейна, это решение «назрело много лет назад». Напомним, сенатор был одним из самых активных сторонников поставок оружия Украине. В заявлении он добавил, что оружие поможет Украине «защититься от дальнейшей агрессии России», а также «создать более безопасные условия, которые необходимы для мирного разрешения конфликта».
Напомним, Госдеп США предоставил частной фирме лицензию на поставку оружия Украине. Речь, в частности, идет о продаже крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, а также боеприпасов и запчастей к ним. Кроме того, стало известно, что США могут передать Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко подтвердил запланированные поставки оружия. В МИД РФ отреагировали на это решение, заявив, что США фактически поддерживают «партию войны» на Украине.
Джон Маккейн, сенатор США: «Решение президента Трампа поставить противотанковые комплексы Javelin Украине — это еще один существенный шаг в верном направлении. Это решение дает понять, что США будут защищать своих союзников и партнеров, чтобы сохранить их суверенитет и территориальную целостность».
По мнению Маккейна, это решение «назрело много лет назад». Напомним, сенатор был одним из самых активных сторонников поставок оружия Украине. В заявлении он добавил, что оружие поможет Украине «защититься от дальнейшей агрессии России», а также «создать более безопасные условия, которые необходимы для мирного разрешения конфликта».
Напомним, Госдеп США предоставил частной фирме лицензию на поставку оружия Украине. Речь, в частности, идет о продаже крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, а также боеприпасов и запчастей к ним. Кроме того, стало известно, что США могут передать Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко подтвердил запланированные поставки оружия. В МИД РФ отреагировали на это решение, заявив, что США фактически поддерживают «партию войны» на Украине.
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