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    Маккейн назвал поставку оружия Украине «шагом в верном направлении»

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    • Фото: Палинчак Михаил / ТАСС
    Маккейн назвал поставку оружия Украине «шагом в верном направлении»

    Маккейн назвал поставку оружия Украине «шагом в верном направлении»

    Маккейн назвал поставку оружия Украине «шагом в верном направлении»
  • Фото: Палинчак Михаил / ТАСС

    • Американский сенатор Джон Маккейн поддержал решение Вашингтона о поставке Киеву противотанковых ракет Javelin.

    Американский сенатор Джон Маккейн назвал «существенным шагом в верном направлении» решение Вашингтона о поставке Украине летального оружия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте политика.

    Джон Маккейн, сенатор США: «Решение президента Трампа поставить противотанковые комплексы Javelin Украине — это еще один существенный шаг в верном направлении. Это решение дает понять, что США будут защищать своих союзников и партнеров, чтобы сохранить их суверенитет и территориальную целостность».

    По мнению Маккейна, это решение «назрело много лет назад». Напомним, сенатор был одним из самых активных сторонников поставок оружия Украине. В заявлении он добавил, что оружие поможет Украине «защититься от дальнейшей агрессии России», а также «создать более безопасные условия, которые необходимы для мирного разрешения конфликта».

    смотретьГосдеп: США поставят Украине «продвинутые оборонительные средства»
    Госдеп: США поставят Украине «продвинутые оборонительные средства»
    Напомним, Госдеп США предоставил частной фирме лицензию на поставку оружия Украине. Речь, в частности, идет о продаже крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, а также боеприпасов и запчастей к ним. Кроме того, стало известно, что США могут передать Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко подтвердил запланированные поставки оружия. В МИД РФ отреагировали на это решение, заявив, что США фактически поддерживают «партию войны» на Украине.

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