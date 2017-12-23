В Астрахани немецкая овчарка убила четырехлетнюю девочку

Сыщики выясняют обстоятельства гибели девочки, на которую напала собака.
Трагедия произошла сегодня утром во дворе одного из частных домов на улице Пирогова. Немецкая овчарка набросилась на четырехлетнюю девочку, гулявшую во дворе. Мать ребенка в этот момент находилась дома.
В результате девочка, получившая серьезные травмы, попала в больницу, где спустя некоторое время скончалась.
По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщили в астраханском управлении СК.
В результате девочка, получившая серьезные травмы, попала в больницу, где спустя некоторое время скончалась.
По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщили в астраханском управлении СК.
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