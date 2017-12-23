Рекордное число российских туристов посетило Японию в 2017 году

Туристический поток из России в Японию за уходящий год вырос на 42%, достигнув рекордных показателей.
В 2017 году Японию посетило рекордное количество российских туристов. С января по ноябрь туристический поток вырос на 41,8% до 71,5 тысяч человек. Это самый большой показатель за всю историю статистики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Японскую национальную туристическую организацию.
В ноябре же Японию посетили 7,8 тысяч россиян, что выше прошлогоднего показателя в полтора раза. В Японской национальной туристической организации считают, что рост интереса российских туристов связан в первую очередь с упрощением визового режима: россиянам для оформления визы больше не обязательно получать приглашение от гаранта поездки.
Ведомство отмечает, что общее число туристов в ноябре выросло почти на 26% по сравнению с прошлым годом. Это связывают с появлением новых круизов и прямых авиарейсов из разных стран, а также с высоким сезоном цветения кленов.
В ноябре же Японию посетили 7,8 тысяч россиян, что выше прошлогоднего показателя в полтора раза. В Японской национальной туристической организации считают, что рост интереса российских туристов связан в первую очередь с упрощением визового режима: россиянам для оформления визы больше не обязательно получать приглашение от гаранта поездки.
Ведомство отмечает, что общее число туристов в ноябре выросло почти на 26% по сравнению с прошлым годом. Это связывают с появлением новых круизов и прямых авиарейсов из разных стран, а также с высоким сезоном цветения кленов.
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