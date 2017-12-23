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    Число жертв ДТП под Ставрополем возросло до трех

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    • Фото: Нетипичный Ставрополь / vk.com
    Число жертв ДТП под Ставрополем возросло до трех

    Число жертв ДТП под Ставрополем возросло до трех

    Число жертв ДТП под Ставрополем возросло до трех
  • Фото: Нетипичный Ставрополь / vk.com

    • Уголовное дело возбуждено после ДТП со столкновением микроавтобуса и грузовой «Газели» в Ставропольском крае. Число погибших возросло до трех.

    Одна из женщин, пострадавших в аварии скончалась в больнице. Таким образом числе жертв ДТП увеличилось до трех человек, сообщила ТАСС региональная полиция.

    Ранее отмечалось, что в больницу Невинномысска после столкновения пассажирского автобуса и грузовика были доставлены 11 человек. Пятерых госпитализировали, остальных после осмотра отпустили домой.

    ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовой «Газели» произошло на автодороге «Кавказ». Водитель «Газели» выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом, в котором находились 15 человек.

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