Число жертв ДТП под Ставрополем возросло до трех

Уголовное дело возбуждено после ДТП со столкновением микроавтобуса и грузовой «Газели» в Ставропольском крае. Число погибших возросло до трех.
Одна из женщин, пострадавших в аварии скончалась в больнице. Таким образом числе жертв ДТП увеличилось до трех человек, сообщила ТАСС региональная полиция.
Ранее отмечалось, что в больницу Невинномысска после столкновения пассажирского автобуса и грузовика были доставлены 11 человек. Пятерых госпитализировали, остальных после осмотра отпустили домой.
ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовой «Газели» произошло на автодороге «Кавказ». Водитель «Газели» выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом, в котором находились 15 человек.
Ранее отмечалось, что в больницу Невинномысска после столкновения пассажирского автобуса и грузовика были доставлены 11 человек. Пятерых госпитализировали, остальных после осмотра отпустили домой.
ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовой «Газели» произошло на автодороге «Кавказ». Водитель «Газели» выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом, в котором находились 15 человек.
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