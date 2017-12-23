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    В Шереметьево задержали лондонскую учительницу с гранатой

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    В Шереметьево задержали лондонскую учительницу с гранатой

    В Шереметьево задержали лондонскую учительницу с гранатой

    В московском аэропорту Шереметьево задержали жительницу Великобритании, у которой нашли муляж гранаты.

    46-летнюю учительницу истории из Лондона остановили при проверке багажа. В ее сумке был найден предмет, похожий на гранату.

    Подданной Соединенного Королевства пришлось провести на допросе несколько часов. Выяснилось, что граната является сувенирной и опасности не представляет.

    Сама же пассажирка, который приезжала в Москву в отпуск, рассказала, что купила муляж на одном из рынков. Она решила привезти гранату в Лондон, чтобы показать своим ученикам оружие, которое используют на войне, передает Daily Mail.

    В результате муляж оставили в России, а учительнице разрешили вернуться в Британию.

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