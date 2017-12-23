На ВДНХ открылась самая большая в мире тюбинговая горка

Сергей Собянин на ВДНХ открыл тюбинговую горку «Ракета» и павильон Дом культуры.
Как отметил столичный мэр, открывшаяся горка стала самой большой мире. При этом градональник напомнил, что на ВДНХ ранее открылся самый большой в мире каток.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «ВДНХ не устает поражать своих посетителей. В прошлые годы был открыт самый большой каток в мире, сейчас открыта самая большая тюбинговая горка не только в Москве, но и, наверное, самая большая горка в мире», — сказал он на открытии горки.
Также сегодня мэр открыл павильон Дом культуры. Он возобновил работу после реставрационных работ.
Тюбинговая горка «Ракета» состоит из двух спусков: большого и малого. Высота большого составляет 20 метров, а длина — 180 метров. Малый же имеет высоту 12 метров и длину 120 метров, передает «Интерфакс».
Сергей Собянин, мэр Москвы: «ВДНХ не устает поражать своих посетителей. В прошлые годы был открыт самый большой каток в мире, сейчас открыта самая большая тюбинговая горка не только в Москве, но и, наверное, самая большая горка в мире», — сказал он на открытии горки.
Также сегодня мэр открыл павильон Дом культуры. Он возобновил работу после реставрационных работ.
Тюбинговая горка «Ракета» состоит из двух спусков: большого и малого. Высота большого составляет 20 метров, а длина — 180 метров. Малый же имеет высоту 12 метров и длину 120 метров, передает «Интерфакс».
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