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    На ВДНХ открылась самая большая в мире тюбинговая горка

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    • Фото: vdnh.ru
    На ВДНХ открылась самая большая в мире тюбинговая горка

    На ВДНХ открылась самая большая в мире тюбинговая горка

    На ВДНХ открылась самая большая в мире тюбинговая горка
  • Фото: vdnh.ru

    • Сергей Собянин на ВДНХ открыл тюбинговую горку «Ракета» и павильон Дом культуры.

    Как отметил столичный мэр, открывшаяся горка стала самой большой мире. При этом градональник напомнил, что на ВДНХ ранее открылся самый большой в мире каток.

    Сергей Собянин, мэр Москвы: «ВДНХ не устает поражать своих посетителей. В прошлые годы был открыт самый большой каток в мире, сейчас открыта самая большая тюбинговая горка не только в Москве, но и, наверное, самая большая горка в мире», — сказал он на открытии горки.

    Также сегодня мэр открыл павильон Дом культуры. Он возобновил работу после реставрационных работ.

    Тюбинговая горка «Ракета» состоит из двух спусков: большого и малого. Высота большого составляет 20 метров, а длина — 180 метров. Малый же имеет высоту 12 метров и длину 120 метров, передает «Интерфакс».

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