Запрет на Деда Мороза: почему российских детей лишают зимней сказки

Как получилось, что Дед Мороз в школах и детских садах был объявлен персоной
нон-грата? И при чем здесь борьба с коррупцией и забота о детской психике?
Вот уже несколько недель интернет лихорадит от заголовков: «Преступный сговор Деда Мороза и Снегурочки», «Раздор в сказочном семействе», «Дед Мороз вне закона, Снегурочке придется развозить подарки одной». Кому и почему пришла в голову мысль сбросить с новогодних саней главный символ праздника?
Бородатого волшебника называют уже чуть ли не главным коррупционером. Чиновники опасаются, что приглашение Деда Мороза на праздник спровоцирует жалобы родителей на новые поборы. В школах и детских садах также объясняют, что по закону артисты больше не могут работать за деньги в учебных заведениях. Кроме того, говорят чиновники, нередки случаи, когда Деды Морозы крадут вещи из квартир или попросту приходят пьяными.
После того как детсадам настойчиво рекомендовали отказаться от Деда Мороза, количество заказов сократилось вдвое. В Ростове рекомендации чиновников тут же исполнили: Снегурочками нарядились нянечки, а Дедами Морозами — папы. Однако многие родители называют такие заявления клеветой на Дедушку и считают, что плата актеру за выступление в школе или детском саду — не поборы.
Но чиновники не сдаются. Их второй аргумент — мнение психологов. Якобы дед с бородой не веселит, а пугает детей. И действительно, при виде Деда Мороза у малышей порой случается настоящая истерика.
Впрочем, многие психологи встают на сторону бородатого волшебника и говорят, что в страхах ребенка чаще виноваты родители.
Ирина Таранова, детский психолог: «Это страх не Деда Мороза, а страх незнакомого человека. Чаще всего именно так и бывает: заходит незнакомый
человек, и ребенок не знает как реагировать в такой ситуации, поэтому реагирует страхом. Чтобы ребенок не боялся Деда Мороза, он должен быть подготовлен».
Впрочем, частным детским садам чиновники не указ, туда на утренники приходит самый настоящий дедушка с мешком подарков. Но за частный детсад также приходится платить.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Юлии Шатиловой.
Бородатого волшебника называют уже чуть ли не главным коррупционером. Чиновники опасаются, что приглашение Деда Мороза на праздник спровоцирует жалобы родителей на новые поборы. В школах и детских садах также объясняют, что по закону артисты больше не могут работать за деньги в учебных заведениях. Кроме того, говорят чиновники, нередки случаи, когда Деды Морозы крадут вещи из квартир или попросту приходят пьяными.
После того как детсадам настойчиво рекомендовали отказаться от Деда Мороза, количество заказов сократилось вдвое. В Ростове рекомендации чиновников тут же исполнили: Снегурочками нарядились нянечки, а Дедами Морозами — папы. Однако многие родители называют такие заявления клеветой на Дедушку и считают, что плата актеру за выступление в школе или детском саду — не поборы.
Но чиновники не сдаются. Их второй аргумент — мнение психологов. Якобы дед с бородой не веселит, а пугает детей. И действительно, при виде Деда Мороза у малышей порой случается настоящая истерика.
Впрочем, многие психологи встают на сторону бородатого волшебника и говорят, что в страхах ребенка чаще виноваты родители.
Ирина Таранова, детский психолог: «Это страх не Деда Мороза, а страх незнакомого человека. Чаще всего именно так и бывает: заходит незнакомый
человек, и ребенок не знает как реагировать в такой ситуации, поэтому реагирует страхом. Чтобы ребенок не боялся Деда Мороза, он должен быть подготовлен».
Впрочем, частным детским садам чиновники не указ, туда на утренники приходит самый настоящий дедушка с мешком подарков. Но за частный детсад также приходится платить.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Юлии Шатиловой.
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