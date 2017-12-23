При пожаре в зоопарке Лондона пострадали 9 человек и погиб трубкозуб Миша

Девять человек пострадали в результате пожара на территории зоопарка в Лондоне.
Один человек госпитализирован в больницу. Еще восемь пострадавших получили медпомощь на месте.
У шестерых из них диагностировали отравление дымом, еще двое получили незначительные травмы, передает BBC.
Кроме того, скончался трубкозуб по имени Миша. Еще четыре суриката сейчас считаются пропавшими, сообщили в пресс-службе зоопарка.
Напомним, пожар в зоопарке в Лондоне вспыхнул сегодня утром. Возгорание возникло в верблюжьем вольере, неподалеку от старого бассейна для пингвинов. Затем вспыхнули кафе, магазин и зона для кормления. В борьбе с огнем принимали участие более 70 пожарных.
У шестерых из них диагностировали отравление дымом, еще двое получили незначительные травмы, передает BBC.
Кроме того, скончался трубкозуб по имени Миша. Еще четыре суриката сейчас считаются пропавшими, сообщили в пресс-службе зоопарка.
Напомним, пожар в зоопарке в Лондоне вспыхнул сегодня утром. Возгорание возникло в верблюжьем вольере, неподалеку от старого бассейна для пингвинов. Затем вспыхнули кафе, магазин и зона для кормления. В борьбе с огнем принимали участие более 70 пожарных.
The fire at @zsllondonzoo is now under control but crews will remain on the scene throughout the morning damping down the fire which has affected a cafe and a shop https://t.co/VqBLKK6gMj #londonzoo pic.twitter.com/DH3wjg3xCO— London Fire Brigade (@LondonFire) 23 декабря 2017 г.
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