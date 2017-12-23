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    При пожаре в зоопарке Лондона пострадали 9 человек и погиб трубкозуб Миша

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    • Фото: @AboutBritain / twitter.com
    При пожаре в зоопарке Лондона пострадали 9 человек и погиб трубкозуб Миша

    При пожаре в зоопарке Лондона пострадали 9 человек и погиб трубкозуб Миша

    При пожаре в зоопарке Лондона пострадали 9 человек и погиб трубкозуб Миша
  • Фото: @AboutBritain / twitter.com

    • Девять человек пострадали в результате пожара на территории зоопарка в Лондоне.

    Один человек госпитализирован в больницу. Еще восемь пострадавших получили медпомощь на месте.

    У шестерых из них диагностировали отравление дымом, еще двое получили незначительные травмы, передает BBC.

    Кроме того, скончался трубкозуб по имени Миша. Еще четыре суриката сейчас считаются пропавшими, сообщили в пресс-службе зоопарка.

    Напомним, пожар в зоопарке в Лондоне вспыхнул сегодня утром. Возгорание возникло в верблюжьем вольере, неподалеку от старого бассейна для пингвинов. Затем вспыхнули кафе, магазин и зона для кормления. В борьбе с огнем принимали участие более 70 пожарных.



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