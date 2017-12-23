Международная пилорама <sup><small>18+</small></sup>
ТВ-Эфир
Международная пилорама 18+
    •  

    Польша попросила вернуть российских офицеров-наблюдателей в Донбасс

    5 комментариев
    • Фото: Соколов Михаил / ТАСС
    Польша попросила вернуть российских <nobr>офицеров-наблюдателей</nobr> в Донбасс

    Польша попросила вернуть российских офицеров-наблюдателей в Донбасс

    Польша попросила вернуть российских <nobr>офицеров-наблюдателей</nobr> в Донбасс
  • Фото: Соколов Михаил / ТАСС

    • Польский МИД обратился к РФ с просьбой вернуть в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе российских офицеров-наблюдателей.

    Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность в связи с обострением конфликта в Донбассе, которое подтвердила и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Рост числа нарушений перемирий напрямую связан с тем, что зону конфликта покинули российские военные наблюдатели. Об этом говорится в заявлении, выпущенном в субботу внешнеполитическим ведомством.

    Из заявления МИД Польши: «Число нарушений перемирия в Донбассе достигла уровня, какого не было с января 2017 года… Причиной роста напряжения стал вывод Россией своих наблюдателей из СКЦЦ».

    Польша, которая также представлена в миссии ОБСЕ, считает, что этот шаг угрожает безопасности наблюдателей в зоне конфликта и препятствует их работе, и выражает надежду, что российские офицеры как можно скорее вернутся в Донбасс, говорится в заявлении.

    смотретьПеред бурей: почему российские офицеры-наблюдатели покинули Донбасс
    Перед бурей: почему российские офицеры-наблюдатели покинули Донбасс
    Напомним, российские офицеры-наблюдатели покинули Донбасс 19 декабря. Как объяснили в МИД РФ, украинские власти мешали работе россиян в СЦКК и устраивали провокации, например, ограничивали доступ офицеров к линии соприкосновения и наблюдательным пунктам. Дело доходило даже до запретов на общение с местными жителями.

    Президент РФ Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Россия готова рассмотреть возможность возобновления полноценной работы Центра в Донбассе. Главное условие Москвы — прекращение провокаций со стороны украинских военных.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru