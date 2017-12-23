Польша попросила вернуть российских офицеров-наблюдателей в Донбасс

Польский МИД обратился к РФ с просьбой вернуть в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе российских
офицеров-наблюдателей.
Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность в связи с обострением конфликта в Донбассе, которое подтвердила и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Рост числа нарушений перемирий напрямую связан с тем, что зону конфликта покинули российские военные наблюдатели. Об этом говорится в заявлении, выпущенном в субботу внешнеполитическим ведомством.
Из заявления МИД Польши: «Число нарушений перемирия в Донбассе достигла уровня, какого не было с января 2017 года… Причиной роста напряжения стал вывод Россией своих наблюдателей из СКЦЦ».
Польша, которая также представлена в миссии ОБСЕ, считает, что этот шаг угрожает безопасности наблюдателей в зоне конфликта и препятствует их работе, и выражает надежду, что российские офицеры как можно скорее вернутся в Донбасс, говорится в заявлении.
Напомним, российские офицеры-наблюдатели покинули Донбасс 19 декабря. Как объяснили в МИД РФ, украинские власти мешали работе россиян в СЦКК и устраивали провокации, например, ограничивали доступ офицеров к линии соприкосновения и наблюдательным пунктам. Дело доходило даже до запретов на общение с местными жителями.
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Россия готова рассмотреть возможность возобновления полноценной работы Центра в Донбассе. Главное условие Москвы — прекращение провокаций со стороны украинских военных.
Из заявления МИД Польши: «Число нарушений перемирия в Донбассе достигла уровня, какого не было с января 2017 года… Причиной роста напряжения стал вывод Россией своих наблюдателей из СКЦЦ».
Польша, которая также представлена в миссии ОБСЕ, считает, что этот шаг угрожает безопасности наблюдателей в зоне конфликта и препятствует их работе, и выражает надежду, что российские офицеры как можно скорее вернутся в Донбасс, говорится в заявлении.
Напомним, российские офицеры-наблюдатели покинули Донбасс 19 декабря. Как объяснили в МИД РФ, украинские власти мешали работе россиян в СЦКК и устраивали провокации, например, ограничивали доступ офицеров к линии соприкосновения и наблюдательным пунктам. Дело доходило даже до запретов на общение с местными жителями.
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Россия готова рассмотреть возможность возобновления полноценной работы Центра в Донбассе. Главное условие Москвы — прекращение провокаций со стороны украинских военных.
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