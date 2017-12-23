Путин призвал не относиться к России как к бабушке

Президент РФ Владимир Путин, выступая с речью на съезде «Единой России» призвал не относится к стране «как к любимой бабушке», которой вовремя дают лекарство. Надо сделать Россию молодой и устремленной вперед, подчеркнул он.
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Владимир Путин, президент России: «Россия — это страна с тысячелетней историей, но мы не должны к ней относиться как к любимой бабушке — вовремя давать ей лекарство, чтобы у нее ничего не болело, и на этом ограничиться. Совсем нет. Мы должны сделать Россию молодой, устремленной вперед. И с каждым новым поколением она такой и становится».
Чтобы этого добиться, нужно внести существенные изменения в развитие здравоохранения, образования и инфраструктуры, поскольку без этого нельзя решить ключевую задачу — придать российской экономике инновационный характер, сказал президент.
Владимир Путин: «Это не могут сделать больные и необразованные люди. В современном мире все напрямую связано между собой».
Ранее российский лидер отметил, что в России необходимо поощрять конкуренцию, соревнование идей и предложений. В связи с этим президент призвал с уважением относиться к «дееспособной и ответственной оппозиции». Также Путин заявил, что ничто не подрывает стабильность и развитие страны как мздоимство, чванливость, высокомерие и равнодушие тех, кто называет себя элитой, в том числе политиков, чиновников и бизнесменов.
Чтобы этого добиться, нужно внести существенные изменения в развитие здравоохранения, образования и инфраструктуры, поскольку без этого нельзя решить ключевую задачу — придать российской экономике инновационный характер, сказал президент.
Владимир Путин: «Это не могут сделать больные и необразованные люди. В современном мире все напрямую связано между собой».
Ранее российский лидер отметил, что в России необходимо поощрять конкуренцию, соревнование идей и предложений. В связи с этим президент призвал с уважением относиться к «дееспособной и ответственной оппозиции». Также Путин заявил, что ничто не подрывает стабильность и развитие страны как мздоимство, чванливость, высокомерие и равнодушие тех, кто называет себя элитой, в том числе политиков, чиновников и бизнесменов.
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