Международная пилорама <sup><small>18+</small></sup>
ТВ-Эфир
Международная пилорама 18+
    •  
    Запуск ракеты SpaceX приняли за вторжение пришельцев: видео. запуски ракет, космос, спутники, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗапуск ракеты SpaceX приняли за вторжение пришельцев: видео

    Запуск ракеты SpaceX приняли за вторжение пришельцев: видео

    комментировать
    • Фото: @Alyssa_Zauderer / twitter.com
    Запуск ракеты SpaceX приняли за вторжение пришельцев: видео

    Запуск ракеты SpaceX приняли за вторжение пришельцев: видео

    Запуск ракеты SpaceX приняли за вторжение пришельцев: видео
    • Фото: @Alyssa_Zauderer / twitter.com

      • Жителей Лос-Анджелеса напугал вид взлетающей ракеты Falcon 9, которую запустила сегодня компания Илона Маска SpaceX.

      Ракета оставляла после себя в ночном небе настолько необычный инверсионный след, что некоторые заговорили об инопланетном вторжении, сообщает FoxNews. И действительно, некоторые пользователи соцсетей, публикуя кадры с летящей ракетой, назвали это зрелище «жутким».

      смотретьКомпания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с десятью спутниками связи
      Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с десятью спутниками связи
      Старт ракеты Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium NEXT был осуществлен сегодня с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. При запуске повторно использовалась первая ступень ракеты, которая совершила управляемый спуск на плавучую платформу в июне 2017 года.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru