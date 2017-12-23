Запуск ракеты SpaceX приняли за вторжение пришельцев: видео

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Лос-Анджелеса напугал вид взлетающей ракеты Falcon 9, которую запустила сегодня компания Илона Маска SpaceX.
Ракета оставляла после себя в ночном небе настолько необычный инверсионный след, что некоторые заговорили об инопланетном вторжении, сообщает FoxNews. И действительно, некоторые пользователи соцсетей, публикуя кадры с летящей ракетой, назвали это зрелище «жутким».
Старт ракеты Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium NEXT был осуществлен сегодня с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. При запуске повторно использовалась первая ступень ракеты, которая совершила управляемый спуск на плавучую платформу в июне 2017 года.
Старт ракеты Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium NEXT был осуществлен сегодня с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. При запуске повторно использовалась первая ступень ракеты, которая совершила управляемый спуск на плавучую платформу в июне 2017 года.
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