Победительницей шоу «Ты супер! Танцы» стала Валерия Родионова

К финальному выступлению участники конкурса «Ты супер! Танцы» подошли очень ответственно. Сегодня определился не только победитель, но и обладатели приза зрительских симпатий — те, кому поклонники конкурса отдали наибольшее количество голосов в мобильном приложении и на сайте НТВ.Ru.
В финале судьям на кнопки нажимать не приходилось, они просто смотрели выступления участников, а потом, посовещавшись, выбрали победителя.
Первой на сцену вышла пара, которая с самого рождения все трудности делит поровну. 16-летние двойняшки Артём и Алиса Наумовы из Тульской области появились на сцене в образе охотников за крупным драгоценным камнем и разыграли целый спектакль. Егор Дружинин признался, что брат с сестрой ему очень нравятся, поэтому он очень хочет увидеть их победителями. Кристина Кретова похвалила Артёма и Алису за проделанную работу и пожелала им всегда быть вместе.
Пользователи Интернета сравнивают Сергея Козибеева с сумасшедшим миксером, который взбивает невероятный хореографический коктейль из всех танцевальных направлений. В финале он предстал перед жюри в образе тореадора. Юноша в белоснежной рубашке и расшитом золотом алом камзоле устроил на сцене настоящую корриду. Кристина Кретова назвала молодого артиста безумно талантливым и запретила ему сдаваться. Анастасия Заворотнюк отметила мужественность и достоинство, которое Сергей продемонстрировал на сцене. Евгений Папунаишвили подчеркнул, что у 17-летнего участника есть дар смешивать разные стили и вызывать эмоции у зрителя.
Никита Иванов и Мухамед Курбанов показали бомбический брейк. Этих юношей можно назвать самими отвязными участниками финала. В начале номера декорациями исполнителям служило написанное большими буквами слово «боль», которое к концу выступления партнеры по танцу превратили в «любовь». Все члены жюри нашли для ребят теплые слова и отметили их способности и трудолюбие.
Черный лебедь в исполнении 15-летней балерины Анастасии Яшкиной публика встретила бурными овациями. Грациозной танцовщице судьи аплодировали стоя. Анастасия Заворотнюк назвала девочку «чудом» и пожелала, чтобы ее карьера сложилась наилучшим образом. Папунаишвили признался, что работа на проекте и знакомство с Анастасией — это настоящий подарок.
Валерия Родионова из Костромы для финала приготовила энергичный танец. Она вышла на сцену босиком, в струящемся платье, и сразу приковала к себе внимание всего зала и судей. После ее выступления Егор Дружинин признался, что это тот самый случай, когда ему нечего сказать. Евгений Папунаишвили многократно поблагодарил девушку за номер. Заворотнюк назвала танец блистательным.
Остальные финалисты показали не менее яркие номера и поразили зрителей и судей, после чего члены жюри ушли в комнату ожидания, чтобы определить победителя международного проекта «Ты супер! Танцы». Первое место заняла Валерия Родионова, ей вручили путевку на курорт. Второе место присудили Виктору Лукинову, третье — Никите Иванову и Мухамеду Курбанову. Что касается приза зрительских симпатий, то его получили Аня и Яна Михай из Свердловской области.
Первой на сцену вышла пара, которая с самого рождения все трудности делит поровну. 16-летние двойняшки Артём и Алиса Наумовы из Тульской области появились на сцене в образе охотников за крупным драгоценным камнем и разыграли целый спектакль. Егор Дружинин признался, что брат с сестрой ему очень нравятся, поэтому он очень хочет увидеть их победителями. Кристина Кретова похвалила Артёма и Алису за проделанную работу и пожелала им всегда быть вместе.
Пользователи Интернета сравнивают Сергея Козибеева с сумасшедшим миксером, который взбивает невероятный хореографический коктейль из всех танцевальных направлений. В финале он предстал перед жюри в образе тореадора. Юноша в белоснежной рубашке и расшитом золотом алом камзоле устроил на сцене настоящую корриду. Кристина Кретова назвала молодого артиста безумно талантливым и запретила ему сдаваться. Анастасия Заворотнюк отметила мужественность и достоинство, которое Сергей продемонстрировал на сцене. Евгений Папунаишвили подчеркнул, что у 17-летнего участника есть дар смешивать разные стили и вызывать эмоции у зрителя.
Никита Иванов и Мухамед Курбанов показали бомбический брейк. Этих юношей можно назвать самими отвязными участниками финала. В начале номера декорациями исполнителям служило написанное большими буквами слово «боль», которое к концу выступления партнеры по танцу превратили в «любовь». Все члены жюри нашли для ребят теплые слова и отметили их способности и трудолюбие.
Черный лебедь в исполнении 15-летней балерины Анастасии Яшкиной публика встретила бурными овациями. Грациозной танцовщице судьи аплодировали стоя. Анастасия Заворотнюк назвала девочку «чудом» и пожелала, чтобы ее карьера сложилась наилучшим образом. Папунаишвили признался, что работа на проекте и знакомство с Анастасией — это настоящий подарок.
Валерия Родионова из Костромы для финала приготовила энергичный танец. Она вышла на сцену босиком, в струящемся платье, и сразу приковала к себе внимание всего зала и судей. После ее выступления Егор Дружинин признался, что это тот самый случай, когда ему нечего сказать. Евгений Папунаишвили многократно поблагодарил девушку за номер. Заворотнюк назвала танец блистательным.
Остальные финалисты показали не менее яркие номера и поразили зрителей и судей, после чего члены жюри ушли в комнату ожидания, чтобы определить победителя международного проекта «Ты супер! Танцы». Первое место заняла Валерия Родионова, ей вручили путевку на курорт. Второе место присудили Виктору Лукинову, третье — Никите Иванову и Мухамеду Курбанову. Что касается приза зрительских симпатий, то его получили Аня и Яна Михай из Свердловской области.
Комментарии