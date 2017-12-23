Стоптанная обувь расскажет о болезнях своего хозяина

Чтобы обнаружить проблемы с ногами, надо просто приглядеться к обуви. Сбитый каблук, потертости и выпуклости на ботинках могут многое рассказать о болезнях своего хозяина.
Если стелька в кроссовках снашивается неравномерно, в одном месте она как новая, а под большим пальцем зияет дыра, это говорит о продольном плоскостопии. Стопа должна равномерно распределять вес тела по всей своей площади. 50% — на правую, 50% на левую сторону стопы.
Из-за плоскостопия чрезмерно растягиваются мягкие ткани, которые держали составы, поэтому те стали работать в неестественном положении по отношению друг к другу. А так как на это они не рассчитаны, то перенапрягаются и теряют стабильность. Из-за этого неправильно и распределяется нагрузка. После появления дырявых стелек может появиться дискомфорт в спине, а затем и травмы.
Изношенный каблук тоже говорит о начальной стадии плоскостопия. Если подошва заминается или стирается, хозяину давно пора к врачу. Выявить проблему можно, просто взглянув на обувь сверху, когда морщины на месте сгиба пальцев смещены во внутреннюю сторону.
Программа «НашПотребНадзор» выяснила, может ли плоскостопие привести к нарушению прикуса и даже частичной потере зрения, а также узнала, как правильно подобрать обувь и стельки.
Из-за плоскостопия чрезмерно растягиваются мягкие ткани, которые держали составы, поэтому те стали работать в неестественном положении по отношению друг к другу. А так как на это они не рассчитаны, то перенапрягаются и теряют стабильность. Из-за этого неправильно и распределяется нагрузка. После появления дырявых стелек может появиться дискомфорт в спине, а затем и травмы.
Изношенный каблук тоже говорит о начальной стадии плоскостопия. Если подошва заминается или стирается, хозяину давно пора к врачу. Выявить проблему можно, просто взглянув на обувь сверху, когда морщины на месте сгиба пальцев смещены во внутреннюю сторону.
Программа «НашПотребНадзор» выяснила, может ли плоскостопие привести к нарушению прикуса и даже частичной потере зрения, а также узнала, как правильно подобрать обувь и стельки.
Комментарии