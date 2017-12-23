Российские прилавки завалены перемороженной и прошлогодней красной икрой

Одним из самых любимых новогодних деликатесов на праздничных столах россиян остается красная икра. Чтобы в ней разбираться, надо знать детали добычи и порядки, которые царят в рыбном царстве, а для этого надо отправиться на Дальний Восток, откуда икру везут в магазины.
В декабре граждане охотятся за икрой, стараясь не нарваться на подделку. В каждой рыбе примерно по килограмму красной икры. Для покупателей она вся одинаковая, поэтому обмануть их людей можно.
Как выглядит на самом деле икра кижуча и горбуши? Именно этой зимой к выбору надо подходить с особой осторожностью. На Дальнем Востоке отмечен рекордно низкий улов лососевых. В этом есть и вина браконьеров, которые подстерегают рыбу в местах, где та из моря заходит в реку, или дожидаются, когда она в реку зайдет, и перекрывают ее сетями.
Но количество рыбы и икры куда сильнее зависит от температуры воды, которая вот уже несколько лет подряд растет. На побережье острова Сахалин и материковом побережье Хабаровского края обычно добывают половину (45%) от всей красной икры, попадающей в российские магазины. Но в этом году стоило воде прогреться сильнее на 2 градуса (было плюс 16, стало плюс 18), как красной рыбы в сетях стало в 2 раза меньше. Вся она ушла туда, где вода холоднее, то есть на Камчатку.
В слишком теплой воде икра развивается быстрее. Если рыба отложит ее в августе, а та по ускоренной программе вылупится не в мае, а в апреле, когда здесь все еще в снегу, а в море лед, малькам просто нечего будет есть, поэтому они погибнут.
На Камчатке, куда рыба ушла, поставили рекорд по вылову. Но продукты с Камчатки дороже доставлять. К тому же местные рыбаки, ставшие практически монополистами, задрали цены на 20%. Кроме того, красную рыбу с икрой внутри гораздо охотнее продают не на внутренний рынок, а за рубеж, в Японию.
Если в прошлом году оптовая цена на икру стартовала от 2200 рублей за килограмм, то сейчас — от 3,5 тысячи. В супермаркетах средней полосы она может стоить и рекордные 6 тысяч за килограмм.
Из 10 банок, которые в прошлом году были направлены на экспертизу, всего одна была оказалась съедобная. Чтобы не испортить себе застолье, эксперты советуют покупать только ту икру, что упакована на Дальнем Востоке, то есть там, где ее производят, вся остальная точно замораживалась. Есть компании, которые закупают замороженное сырье, везут куда-то там фасуют, перефасовывают, это уже будет другое качество.
На Дальнем Востоке заводы стоят прямо на берегу, выловленная рыба ныряет в такой цех уже минут через 20, а на переработку икры еще меньше времени — ее промывают, пробивают, чтобы она стала совсем рассыпчатая, и засаливают, а потом черпают большими ведрами, добавляют консерванты и масло. Без них на самом деле не обходится ни одна баночка.
Разница между хорошей икрой и той, что не очень, в количестве добавок. В идеале на гору икры масла должны буквально капнуть, но встречается икра, которая буквально плавает в масле.
Качественной икры, к сожалению, на всех не хватит, на прилавках будет и замороженная, и с прошлого года. Программа «НашПотребНадзор» отправила образцы на проверку и выяснила, какая икра пригодна для употребления, а какую лучше не есть.
Как выглядит на самом деле икра кижуча и горбуши? Именно этой зимой к выбору надо подходить с особой осторожностью. На Дальнем Востоке отмечен рекордно низкий улов лососевых. В этом есть и вина браконьеров, которые подстерегают рыбу в местах, где та из моря заходит в реку, или дожидаются, когда она в реку зайдет, и перекрывают ее сетями.
Но количество рыбы и икры куда сильнее зависит от температуры воды, которая вот уже несколько лет подряд растет. На побережье острова Сахалин и материковом побережье Хабаровского края обычно добывают половину (45%) от всей красной икры, попадающей в российские магазины. Но в этом году стоило воде прогреться сильнее на 2 градуса (было плюс 16, стало плюс 18), как красной рыбы в сетях стало в 2 раза меньше. Вся она ушла туда, где вода холоднее, то есть на Камчатку.
В слишком теплой воде икра развивается быстрее. Если рыба отложит ее в августе, а та по ускоренной программе вылупится не в мае, а в апреле, когда здесь все еще в снегу, а в море лед, малькам просто нечего будет есть, поэтому они погибнут.
На Камчатке, куда рыба ушла, поставили рекорд по вылову. Но продукты с Камчатки дороже доставлять. К тому же местные рыбаки, ставшие практически монополистами, задрали цены на 20%. Кроме того, красную рыбу с икрой внутри гораздо охотнее продают не на внутренний рынок, а за рубеж, в Японию.
Если в прошлом году оптовая цена на икру стартовала от 2200 рублей за килограмм, то сейчас — от 3,5 тысячи. В супермаркетах средней полосы она может стоить и рекордные 6 тысяч за килограмм.
Из 10 банок, которые в прошлом году были направлены на экспертизу, всего одна была оказалась съедобная. Чтобы не испортить себе застолье, эксперты советуют покупать только ту икру, что упакована на Дальнем Востоке, то есть там, где ее производят, вся остальная точно замораживалась. Есть компании, которые закупают замороженное сырье, везут куда-то там фасуют, перефасовывают, это уже будет другое качество.
На Дальнем Востоке заводы стоят прямо на берегу, выловленная рыба ныряет в такой цех уже минут через 20, а на переработку икры еще меньше времени — ее промывают, пробивают, чтобы она стала совсем рассыпчатая, и засаливают, а потом черпают большими ведрами, добавляют консерванты и масло. Без них на самом деле не обходится ни одна баночка.
Разница между хорошей икрой и той, что не очень, в количестве добавок. В идеале на гору икры масла должны буквально капнуть, но встречается икра, которая буквально плавает в масле.
Качественной икры, к сожалению, на всех не хватит, на прилавках будет и замороженная, и с прошлого года. Программа «НашПотребНадзор» отправила образцы на проверку и выяснила, какая икра пригодна для употребления, а какую лучше не есть.
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