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    Роспотребнадзор призвал россиян соблюдать очередность блюд за новогодним столом

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    • Фото: Тимкив Виталий / ТАСС
    Роспотребнадзор призвал россиян соблюдать очередность блюд за новогодним столом

    Роспотребнадзор призвал россиян соблюдать очередность блюд за новогодним столом

    Роспотребнадзор призвал россиян соблюдать очередность блюд за новогодним столом
  • Фото: Тимкив Виталий / ТАСС

    • Роспотребнадзор посоветовал россиянам не стремиться попробовать все блюда новогоднего стола и соблюдать очередность блюд. Об этом говорится в воскресенье в сообщении ведомства.

    Роспотребнадзор: «Соблюдайте очередность блюд. Диетологами доказано: самое оптимальное — съедать сначала салат, а затем уже более сытные вторые блюда и горячее. Пусть на столе больше будет овощных салатов и закусок. Не нужно стремиться попробовать абсолютно все блюда. Чем разнообразнее все отведанное за праздничным столом, тем больше нагрузка на пищеварительную систему».

    Специалисты также призывают россиян не садиться за праздничный стол голодными и не пропускать приемы пищи в течение 31 декабря.

    Также Роспотребнадзор посоветовал избегать долгих застолий — рекомендуется устраивать конкурсы и прогулки на свежем воздухе, а также танцевать.

    Ранее ведомство посоветовало россиянам принять профилактические меры от заболеваний, связанных с употреблением некачественной пищи. В Роспотребнадзоре отметили, что наибольшую опасность представляют салаты, заправленные майонезом или сметаной, а также шаурма и кондитерские изделия с кремом.

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