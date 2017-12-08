Поднес фитиль: к чему приведет решение Трампа по Иерусалиму

Десятки людей пострадали в четверг в результате беспорядков на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Причиной нового обострения стало решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Многие уверены: произошедшие столкновения — только начало. Но никто не берется предсказывать, во что они могут перерасти.
Началось все с того, что израильские арабы, недовольные заявлением Трампа, устроили митинг у стен Старого города в Иерусалиме. Он быстро перешел в «горячую фазу» — протестующие перекрывали улицы и нападали на полицейских. Палестинцы блокировали дороги в Самарии, а в Газе, как это часто бывает, жгли израильские и американские флаги.
Полиция пыталась навести порядок, что привело к многочисленным стычкам. Стражи порядка применили слезоточивый газ. В итоге пострадали порядка 50 человек.
Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания в четверг призвал Палестину к началу новой интифады.
Позже СМИ сообщили, что несколько ракет были запущены с территории сектора Газа по Израилю.
Пресс-служба Армии обороны Израиля: «Некоторое время назад снаряд был запущен из сектора Газа и разорвался в южной части Израиля. В ответ на этот залп и на запуск нескольких ракет ранее в четверг, которые были запущены по Израилю, но упали внутри сектора, танк и самолет Армии обороны Израиля поразили два военных поста в секторе Газа».
Многие считают, что Дональд Трамп не дотянет до переноса посольства США на территорию Иерусалима. Еще 20 лет назад была выделена земля под строительство посольства, за аренду которой американские власти платят символический 1 доллар в год. По данным специалистов, на строительство и организацию безопасной работы посольства уйдет 3 — 4 года, а там уже и срок Трампа закончится. И все может опять подвиснуть.
Однако, некоторые эксперты напомнили, что американцы уже длительное время строят в Иерусалиме здание для консульского представительства. И оно может быть довольно быстро отдано под новое посольство. Значит, перенос может все-таки состояться, если, конечно, выступающие против этого силы — как на Ближнем Востоке, так и в высоких кабинетах ЕС, ООН и других политических структур — этому не помешают.
Полиция пыталась навести порядок, что привело к многочисленным стычкам. Стражи порядка применили слезоточивый газ. В итоге пострадали порядка 50 человек.
Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания в четверг призвал Палестину к началу новой интифады.
Позже СМИ сообщили, что несколько ракет были запущены с территории сектора Газа по Израилю.
Пресс-служба Армии обороны Израиля: «Некоторое время назад снаряд был запущен из сектора Газа и разорвался в южной части Израиля. В ответ на этот залп и на запуск нескольких ракет ранее в четверг, которые были запущены по Израилю, но упали внутри сектора, танк и самолет Армии обороны Израиля поразили два военных поста в секторе Газа».
Многие считают, что Дональд Трамп не дотянет до переноса посольства США на территорию Иерусалима. Еще 20 лет назад была выделена земля под строительство посольства, за аренду которой американские власти платят символический 1 доллар в год. По данным специалистов, на строительство и организацию безопасной работы посольства уйдет 3 — 4 года, а там уже и срок Трампа закончится. И все может опять подвиснуть.
Однако, некоторые эксперты напомнили, что американцы уже длительное время строят в Иерусалиме здание для консульского представительства. И оно может быть довольно быстро отдано под новое посольство. Значит, перенос может все-таки состояться, если, конечно, выступающие против этого силы — как на Ближнем Востоке, так и в высоких кабинетах ЕС, ООН и других политических структур — этому не помешают.
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