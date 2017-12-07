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    Премьер-министр Польши ушла в отставку

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    Премьер-министр Польши ушла в отставку

    <nobr>Премьер-министр</nobr> Польши ушла в отставку

    Премьер-министр Польши Беата Шидло ушла в отставку. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь правящей партии «Право и справедливость» Беата Мазурек.

    Беата Мазурек, пресс-секретарь партии «Право и справедливость»: «Беата Шидло подала в отставку, и мы (политический комитет партии „Право и справедливость“) приняли отставку».

    При этом она уточнила, что кандидатом на вакантный пост политический комитет выбрал вице-премьера, министра финансов и развития Матеуша Моравецкого, передает РИА Новости.

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