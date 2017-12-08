Семь человек пострадали при пожаре в трамвае в Одессе

Пожар в трамвае в Одессе произошел вечером в четверг. По предварительной информации, в результате ЧП пострадали семь.
По данным ГСЧС Украины, возгорание произошло из-за замыкания в распределительной щитовой. В салоне было сильное задымление, сообщает УНН.
По информации издания, за помощью к медикам обратились семь человек. У пострадавших наблюдались признаки отравления угарным газом. Некоторые получили травмы мягких тканей в результате давки в дверях.
По информации издания, за помощью к медикам обратились семь человек. У пострадавших наблюдались признаки отравления угарным газом. Некоторые получили травмы мягких тканей в результате давки в дверях.
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