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    Семь человек пострадали при пожаре в трамвае в Одессе. Одесса, Украина, общественный транспорт, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСемь человек пострадали при пожаре в трамвае в Одессе

    Семь человек пострадали при пожаре в трамвае в Одессе

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    • Фото: 048.ua
    Семь человек пострадали при пожаре в трамвае в Одессе

    Семь человек пострадали при пожаре в трамвае в Одессе

    Семь человек пострадали при пожаре в трамвае в Одессе
    • Фото: 048.ua

      • Пожар в трамвае в Одессе произошел вечером в четверг. По предварительной информации, в результате ЧП пострадали семь.

      По данным ГСЧС Украины, возгорание произошло из-за замыкания в распределительной щитовой. В салоне было сильное задымление, сообщает УНН.

      По информации издания, за помощью к медикам обратились семь человек. У пострадавших наблюдались признаки отравления угарным газом. Некоторые получили травмы мягких тканей в результате давки в дверях.

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