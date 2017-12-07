Убившего безоружного афроамериканца полицейского приговорили к 20 годам тюрьмы

В Южной Каролине вынесли приговор бывшему полицейскому Майклу Слэгеру, который в апреле 2015 года застрелил
50-летнего афроамериканца Уолтера Скотта.
Согласно решению суда, Слэгеру предстоит провести в тюрьме 20 лет, передает CNN. У адвокатов есть две недели, чтобы обжаловать приговор.
Ранее Слэгера признали виновным в убийстве и препятствовании правосудию путем дачи ложных показаний.
Напомним, в апреле 2015 года в Норт-Чарлстоне полицейский застрелил 50-летнего афроамериканца Уолтера Скотта. Майкл Слэгер остановил машину Скотта за то, что у нее не горела задняя фара. Между мужчинами возник конфликт. Скотт попытался убежать от стража порядка, и тот выстрелил в него восемь раз.
Все это снял на камеру мобильного телефона один из прохожих и выложил видеозапись в Сеть. Слэгера уволили со службы. В ходе разбирательства он заявлял, что Скотт якобы отнял у него электрошокер. Однако на записи видно, что офицер сам подбросил шокер рядом с телом.
В мае 2017 года Слэгер согласился пойти на сделку со следствием. Он признал себя виновным в нарушении гражданских прав Скотта. В обмен на это власти штата согласились не требовать для бывшего полицейского больше 20 лет тюрьмы.
Ранее Слэгера признали виновным в убийстве и препятствовании правосудию путем дачи ложных показаний.
Напомним, в апреле 2015 года в Норт-Чарлстоне полицейский застрелил 50-летнего афроамериканца Уолтера Скотта. Майкл Слэгер остановил машину Скотта за то, что у нее не горела задняя фара. Между мужчинами возник конфликт. Скотт попытался убежать от стража порядка, и тот выстрелил в него восемь раз.
Все это снял на камеру мобильного телефона один из прохожих и выложил видеозапись в Сеть. Слэгера уволили со службы. В ходе разбирательства он заявлял, что Скотт якобы отнял у него электрошокер. Однако на записи видно, что офицер сам подбросил шокер рядом с телом.
В мае 2017 года Слэгер согласился пойти на сделку со следствием. Он признал себя виновным в нарушении гражданских прав Скотта. В обмен на это власти штата согласились не требовать для бывшего полицейского больше 20 лет тюрьмы.
Комментарии