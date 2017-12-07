Лавров рассказал о противоречиях России и США по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вене заявил, что у России и Соединенных Штатов остается немало противоречий по Украине. В частности, он отметил, что Москву беспокоят попытки «поставить с ног на голову» российскую инициативу о направлении охранников ООН для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «То, что мы услышали от представителя США господина Волкера — это совсем противоположный подход. Он заключается в том, чтобы, не зацикливаясь на вопросах особого статуса Донбасса, вопросах амнистии, вопросах подготовки выборов через прямой диалог Киева, Донецка и Луганска, первым делом туда ввести по сути дела ооновскую администрацию, которая будет руководить всем тем, что происходит в провозглашенных ДНР и ЛНР».
При таком подходе, по словам Лаврова, ни о каком минском процессе речи быть не может, потому что его корень — это именно прямой переговорный процесс и достижение договоренностей по различным аспектам. Он также отметил, что нельзя посылать Киеву подобные сигналы, так как это может укрепить их во мнении, что можно уходить от минских договоренностей, передает «Интерфакс».
Сергей Лавров сегодня провел переговоры и со своим украинским коллегой. Встреча в Вене — первый двусторонний личный контакт Лаврова и Климкина. До сегодняшнего дня они контактировали только в рамках нормандского формата. На встрече обсуждался вопрос обмена пленными в Донбассе. Климкин заявил, что он должен быть решен в ближайшие недели.
При таком подходе, по словам Лаврова, ни о каком минском процессе речи быть не может, потому что его корень — это именно прямой переговорный процесс и достижение договоренностей по различным аспектам. Он также отметил, что нельзя посылать Киеву подобные сигналы, так как это может укрепить их во мнении, что можно уходить от минских договоренностей, передает «Интерфакс».
Сергей Лавров сегодня провел переговоры и со своим украинским коллегой. Встреча в Вене — первый двусторонний личный контакт Лаврова и Климкина. До сегодняшнего дня они контактировали только в рамках нормандского формата. На встрече обсуждался вопрос обмена пленными в Донбассе. Климкин заявил, что он должен быть решен в ближайшие недели.
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