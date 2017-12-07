Бастрыкин назвал профессии с наибольшим числом коррупционеров

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин перечислил сферы, в которых чаще всего совершаются коррупционные преступления.
Александр Бастрыкин: «Чаще других фигурантами уголовных дел о коррупции становятся представители правоохранительных органов, должностные лица муниципальных учреждений и предприятий, органов местного самоуправления, а также образования и здравоохранения, военнослужащие».
В интервью «Российской газете» он рассказал, что в текущем году в СК поступило почти 23 тыс. сообщений о коррупционных преступлениях. В результате их рассмотрения следователи возбудили 14,5 тыс. уголовных дел. Ущерб от коррупционных преступлений в 2017 году, по оценке Бастрыкина, составил 10,3 млрд руб.
В интервью «Российской газете» он рассказал, что в текущем году в СК поступило почти 23 тыс. сообщений о коррупционных преступлениях. В результате их рассмотрения следователи возбудили 14,5 тыс. уголовных дел. Ущерб от коррупционных преступлений в 2017 году, по оценке Бастрыкина, составил 10,3 млрд руб.
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