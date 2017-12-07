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    Эрмитаж купил «Аврору» Кифера. Санкт-Петербург, Эрмитаж, живопись и художники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭрмитаж купил «Аврору» Кифера

    Эрмитаж купил «Аврору» Кифера

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    Эрмитаж купил «Аврору» Кифера

    Эрмитаж купил «Аврору» Кифера

      Сегодня стало известно, что Эрмитаж приобрел картину одного из самых известных и дорогих художников современности.

      Теперь в главном музее Петербурга будет представлена картина Ансельма Кифера «Аврора». Ее показали на выставке-посвящении поэту Велимиру Хлебникову, которая завершилась в Зимнем дворце в сентябре.

      Специально для этого проекта немецкий мастер создал более 30 масштабных полотен. Сообщается, что картина куплена за собственные средства Эрмитажа, сформированные из пожертвований и при участии фонда Владимира Потанина. Однако стоимость работы не разглашают.

      Отметим, что Ансельм Кифер — единственный из ныне живущих художников, чьи картины входят в постоянную экспозицию Лувра.

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