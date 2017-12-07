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    Губернатор Петербурга принял экзамен у спасателей. МЧС, Полтавченко, Санкт-Петербург, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГубернатор Петербурга принял экзамен у спасателей

    Губернатор Петербурга принял экзамен у спасателей

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    Губернатор Петербурга принял экзамен у спасателей

    Губернатор Петербурга принял экзамен у спасателей

      Управление МЧС провело учения зимние учения на Крестовском острове.

      Сегодня из Невы доставали автобус 210-го маршрута. Во время учений сотрудники петербургского МЧС продемонстрировали свои возможности для обеспечения безопасности в зимний период. Специалистам понадобилось всего несколько минут, чтобы поднять упавшую в воду машину.

      Экзамен у спасателей принимал губернатор Георгий Полтавченко. А перед этим градоначальник осмотрел десятки единиц техники, которую применяют и на воде, и в воздухе. Дольше всего губернатор задержался у вертолета и беспилотных аппаратов.

      В завершении на торжественном построении губернатор поздравил всех сотрудников МЧС с наступающим Новым годом и в знак особого уважения каждому из них пожал руку.

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