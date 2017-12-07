Урок оптимизации: в Северной столице особые школьники могут лишиться врачей и воспитателей

В Петербурге создается петиция родителей из школы №584. Уникальное учреждение обучает детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, но сейчас штат собираются оптимизировать согласно новому регламенту.
Экономика должна быть экономной, а закон суров, но это закон. Сегодня такой урок проходят в 584-й школе. Преподать его уже не в первый раз в учреждение приезжают чиновники Выборгского района Петербурга.
Вместе с руководством школы им нужно решить, как же оптимизировать штат необычной организации, чтобы вписаться в бюджет и сузить его до скромных рамок недавно введенных городских требований.
Светлана Иконникова, директор государственной специальной общеобразовательной школы №584 Выборгского района Санкт-Петербурга: «Оптимизация будет, но она будет проведена очень разумно с сохранением всех штатных единиц, которые у нас есть. У нас есть возможность распределить какие-то обязанности на всех работающих у нас людей».
Школа №584 с названием «Озерки» стала предметом гордости Выборгского района и всего Петербурга в 2007 году. Тогда при поддержке губернатора она была полностью реконструирована, переоборудована. Ее штат укомплектован не только педагогами, но медиками и индивидуальными воспитателями. Здесь невиданный уровень образования, ухода и даже реабилитации детей-инвалидов, отмечает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.
Медицинский блок, бассейн, собственный парк специализированных микроавтобусов — сбывшаяся мечта школьников с ограниченными возможностями. Ведь здесь на возможности дать им образование и шанс хотя бы частично поправить здоровье в по-настоящему достойных условиях до этого не экономили.
Такие человеческие и материальные ресурсы в стандартном учреждении ни одним документом не предусмотрены. Встревоженных родителей на недавней полуторачасовой встрече успокаивали: способы оптимизации будут искать без сокращения ключевого персонала. Но в это предание не поверили даже с трудом.
Реабилитация и тем паче спорт и социальная помощь — всё-таки не образование. Собираются ли на этом основании вычесть из уравнения возможностей 584-й школы эти уникальные услуги, чиновники объясняют уклончиво.
Родителей детей-инвалидов и сегодня успокаивающие заявления начальства не успокоили. Они либо призывают перевести школу из районного в городское подчинение. Тогда при желании в Смольном смогут преодолеть формальности и повысить финансирование. Либо придать учреждению статус коррекционного.
Впрочем, в райадминистрации почему-то оба эти варианта пока рассматривать отказываются. Ведь содержать такую выдающуюся школу — отличный повод для гордости, а проблемы и опасения родителей можно попробовать оставить за скобками арифметики экономии на потребностях их детей.
Вместе с руководством школы им нужно решить, как же оптимизировать штат необычной организации, чтобы вписаться в бюджет и сузить его до скромных рамок недавно введенных городских требований.
Светлана Иконникова, директор государственной специальной общеобразовательной школы №584 Выборгского района Санкт-Петербурга: «Оптимизация будет, но она будет проведена очень разумно с сохранением всех штатных единиц, которые у нас есть. У нас есть возможность распределить какие-то обязанности на всех работающих у нас людей».
Школа №584 с названием «Озерки» стала предметом гордости Выборгского района и всего Петербурга в 2007 году. Тогда при поддержке губернатора она была полностью реконструирована, переоборудована. Ее штат укомплектован не только педагогами, но медиками и индивидуальными воспитателями. Здесь невиданный уровень образования, ухода и даже реабилитации детей-инвалидов, отмечает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.
Медицинский блок, бассейн, собственный парк специализированных микроавтобусов — сбывшаяся мечта школьников с ограниченными возможностями. Ведь здесь на возможности дать им образование и шанс хотя бы частично поправить здоровье в по-настоящему достойных условиях до этого не экономили.
Такие человеческие и материальные ресурсы в стандартном учреждении ни одним документом не предусмотрены. Встревоженных родителей на недавней полуторачасовой встрече успокаивали: способы оптимизации будут искать без сокращения ключевого персонала. Но в это предание не поверили даже с трудом.
Реабилитация и тем паче спорт и социальная помощь — всё-таки не образование. Собираются ли на этом основании вычесть из уравнения возможностей 584-й школы эти уникальные услуги, чиновники объясняют уклончиво.
Родителей детей-инвалидов и сегодня успокаивающие заявления начальства не успокоили. Они либо призывают перевести школу из районного в городское подчинение. Тогда при желании в Смольном смогут преодолеть формальности и повысить финансирование. Либо придать учреждению статус коррекционного.
Впрочем, в райадминистрации почему-то оба эти варианта пока рассматривать отказываются. Ведь содержать такую выдающуюся школу — отличный повод для гордости, а проблемы и опасения родителей можно попробовать оставить за скобками арифметики экономии на потребностях их детей.
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