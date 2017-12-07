Второй за день мужчина погиб под колесами электрички в Подмосковье

На разных участках Московской железной дороги Казанского направления сегодня вечером под колесами электричек погибли двое мужчин.
Второй за несколько часов мужчина погиб на железнодорожных путях на юго-востоке Московской области. ЧП произошло на перегоне Воскресенск — Шиферная. Мужчину сбил поезд, следовавший из Москвы в Голутвин.
На место прибыла следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства случившегося и личность погибшего. В полиции уточнили, что на вид ему около 50 лет.
Ранее сообщалось о том, что около 19 часов электропоезд насмерть сбил мужчину в районе станции «Отдых». На вид погибшему около 30–35 лет.
На место прибыла следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства случившегося и личность погибшего. В полиции уточнили, что на вид ему около 50 лет.
Ранее сообщалось о том, что около 19 часов электропоезд насмерть сбил мужчину в районе станции «Отдых». На вид погибшему около 30–35 лет.
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