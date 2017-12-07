Три человека погибли при стрельбе в школе в Нью-Мексико

Три человека погибли в четверг при стрельбе в школе города Ацтек в северной части американского штата
Нью-Мексико.
Как сообщает агентство Associated Press, эту информацию подтвердил местный шериф. По его словам, погибшие, предположительно, были школьниками. Он уточнил, что открывший стрельбу человек также мертв, однако не пояснил, входит ли он в общее число жертв. Более подробной информации об обстоятельствах инцидента в учебном заведении пока не приводится.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в школе города Ацтек. По некоторым данным, ранения получили 12 человек.
Здание школы осматривают сотрудники правоохранительных органов. Школы в ряде других близлежащих городов также были на время закрыты в связи с произошедшим.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в школе города Ацтек. По некоторым данным, ранения получили 12 человек.
Здание школы осматривают сотрудники правоохранительных органов. Школы в ряде других близлежащих городов также были на время закрыты в связи с произошедшим.
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