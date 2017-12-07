Электричка насмерть сбила мужчину в Московской области

Несчастный случай произошел на железнодорожных путях на
юго-востоке Московской области.
Мужчина погиб под колесами электрички в районе станции «Отдых» Казанского направления МЖД. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.
Смертельная авария произошла в 19:12 на 41-м километре перегона Быково — Раменское. Мужчина, попавший под электричку, получил травмы, несовместимые с жизнью.
Информации о задержках поездов на этом направлении МЖД пока не поступало.
Смертельная авария произошла в 19:12 на 41-м километре перегона Быково — Раменское. Мужчина, попавший под электричку, получил травмы, несовместимые с жизнью.
Информации о задержках поездов на этом направлении МЖД пока не поступало.
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