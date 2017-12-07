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Чужое лицо
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    Электричка насмерть сбила мужчину в Московской области

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    Электричка насмерть сбила мужчину в Московской области

    Электричка насмерть сбила мужчину в Московской области

    Несчастный случай произошел на железнодорожных путях на юго-востоке Московской области.

    Мужчина погиб под колесами электрички в районе станции «Отдых» Казанского направления МЖД. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

    Смертельная авария произошла в 19:12 на 41-м километре перегона Быково — Раменское. Мужчина, попавший под электричку, получил травмы, несовместимые с жизнью.

    Информации о задержках поездов на этом направлении МЖД пока не поступало.

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