В Москве вручили премии ветеранам кино и театра

В Театре наций сегодня вручали актерскую премию «Признание». Церемонию уже в девятый раз проводил благотворительный фонд «Артист».

Награду — памятную статуэтку и денежную премию — получают люди, чей стаж в профессии превышает 40 лет. Как отметил соучредитель Фонда Евгений Миронов, «это все те, без кого магия искусства невозможна».



Среди лауреатов, а их в этом году 20 человек, не только актеры, но и костюмеры, гримеры, каскадеры, театральные критики.



Вера Васильева, актриса: «Прожив большую жизнь в театре, мы понимаем, что она бывает то хорошей, то очень печальной. И вот тогда необходима помощь, необходима дружба, необходимы люди, к кому можно прийти и сказать или просто пожаловаться и найти сочувствие. Поэтому фонд необходим».



Сейчас среди подопечных фонда «Артист» — более двух с половиной тысяч человек из разных регионов страны.