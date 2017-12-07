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    В Москве вручили премии ветеранам кино и театра. Москва, кино, награды и премии, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве вручили премии ветеранам кино и театра

    В Москве вручили премии ветеранам кино и театра

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    В Москве вручили премии ветеранам кино и театра

    В Москве вручили премии ветеранам кино и театра

    В Москве вручили премии ветеранам кино и театра

      В Театре наций сегодня вручали актерскую премию «Признание». Церемонию уже в девятый раз проводил благотворительный фонд «Артист».

      Награду — памятную статуэтку и денежную премию — получают люди, чей стаж в профессии превышает 40 лет. Как отметил соучредитель Фонда Евгений Миронов, «это все те, без кого магия искусства невозможна».

      Среди лауреатов, а их в этом году 20 человек, не только актеры, но и костюмеры, гримеры, каскадеры, театральные критики.

      Вера Васильева, актриса: «Прожив большую жизнь в театре, мы понимаем, что она бывает то хорошей, то очень печальной. И вот тогда необходима помощь, необходима дружба, необходимы люди, к кому можно прийти и сказать или просто пожаловаться и найти сочувствие. Поэтому фонд необходим».

      Сейчас среди подопечных фонда «Артист» — более двух с половиной тысяч человек из разных регионов страны.

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