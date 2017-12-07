Путин поделился воспоминаниями о «простой логике» создания «Ростеха»

Российская техника, принимавшая участие в операции в Сирии, показала себя с положительной стороны, заявил Владимир Путин на награждении сотрудников «Ростеха» по случаю
10-летия с момента создания государственной корпорации. Она объединяет производство военной техники и вооружений.
По словам Владимира Путина, он помнит, как создавалась эта корпорация 10 лет назад. Задачи стояли непростые — возродить прежние традиции оборонки и внедрить новые технологии.
Владимир Путин, президент РФ: «Помню, чем мы тогда руководствовались. Логика была очень простая. Мы могли просто утратить некоторые сегменты в оборонке, без которых мы не могли бы создавать современные системы вооружений, просто их бы не было. И вряд ли сегодня наша армия могла бы демонстрировать свою мощь, вряд ли выглядела бы такой современной, эффективной, если бы были утрачены критически важные предприятия для государства».
За годы работы «Ростеху» удалось объединить более 700 предприятий. Это и концерн «Калашников», и завод «КамАЗ», авиационные предприятия, IT-отрасль. «Ростех» перевел на мирные рельсы убыточные производства, вывел из госсобственности гражданский сектор, нашел инвесторов для него, повысил конкурентоспособность оборонки.
Как сказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов, время, когда их корпорацию считали мыльным пузырем для распродажи госактивов, прошло. Они доказали — у нас умеют не только воевать, но и зарабатывать.
Сергей Чемезов, генеральный директор корпорации «Ростех»: «Мы своим трудом и своей работой доказали, что можно сделать иначе. И сегодня стоимость наших активов, которые были нам переданы, выросли в три раза и составляют порядка 3 трлн рублей».
Но как бы ни развивались технологии, без профессионалов далеко не улетишь даже на миге. И тут у каждого предприятия свои герои. В корпорации сегодня работает почти полмиллиона человек. В новое десятилетие «Ростех» входит с новыми задачами. В том числе — развитие технологий будущего: создание искусственного интеллекта, робототехники и цифровой экономики
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Инны Осиповой.
Владимир Путин, президент РФ: «Помню, чем мы тогда руководствовались. Логика была очень простая. Мы могли просто утратить некоторые сегменты в оборонке, без которых мы не могли бы создавать современные системы вооружений, просто их бы не было. И вряд ли сегодня наша армия могла бы демонстрировать свою мощь, вряд ли выглядела бы такой современной, эффективной, если бы были утрачены критически важные предприятия для государства».
За годы работы «Ростеху» удалось объединить более 700 предприятий. Это и концерн «Калашников», и завод «КамАЗ», авиационные предприятия, IT-отрасль. «Ростех» перевел на мирные рельсы убыточные производства, вывел из госсобственности гражданский сектор, нашел инвесторов для него, повысил конкурентоспособность оборонки.
Как сказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов, время, когда их корпорацию считали мыльным пузырем для распродажи госактивов, прошло. Они доказали — у нас умеют не только воевать, но и зарабатывать.
Сергей Чемезов, генеральный директор корпорации «Ростех»: «Мы своим трудом и своей работой доказали, что можно сделать иначе. И сегодня стоимость наших активов, которые были нам переданы, выросли в три раза и составляют порядка 3 трлн рублей».
Но как бы ни развивались технологии, без профессионалов далеко не улетишь даже на миге. И тут у каждого предприятия свои герои. В корпорации сегодня работает почти полмиллиона человек. В новое десятилетие «Ростех» входит с новыми задачами. В том числе — развитие технологий будущего: создание искусственного интеллекта, робототехники и цифровой экономики
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Инны Осиповой.
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